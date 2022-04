Jednou z firem, která se umístila mezi třiceti nejrychleji rostoucími startupy v regionu, patří společnost VRgineers zabývající se vývojem a výrobou virtuální a rozšířené reality pro trénink pilotů. „Díky vysoké vzdělanosti a dostupnosti technických odborníků, v kombinaci s podporou Jihomoravského inovačního centra a kraje získá nové podnikání nadstandardní zázemí pro úspěšný růst,“ uvedl zakladatel firmy Marek Polčák.

Převládají především přírodovědecké projekty, jichž je přibližně třetina, se zaměřením na změnu klimatu a buněčnou biologii. Populární jsou také technicky zaměřené projekty související s přístrojovou technikou a hlubokými technologiemi. Mezi nejpočetnější skupiny se tak řadí specialisté v oblasti informačních technologií, elektrotechnici, energetici nebo biologové.

Mladí odborníci tak do kraje přináší unikátní know-how, od roku 2016 jich přibyla zhruba třetina. „Posilování znalostní ekonomiky našeho regionu pokračuje. Už nyní jsme na podobné úrovni, jako je evropská špička. Je vidět, že námi tolik prosazovaná strategie budování ekosystému má vynikající výsledky, spojení vědy a výzkumu s inovativními firmami za velmi aktivní, systematické a dlouhodobé pomoci veřejné správy skvěle funguje,“ pochválil krajský radní pro vědu, výzkum a inovace Jiří Hlavenka.

Podle náměstka brněnské primátorky Tomáše Koláčného hraje důležitou roli v inovačním potenciálu regionu i vysoké kvalifikaci pracovníků dlouhodobá podpora technologií, vědy a inovací. „Jednou z priorit je podpora technologických a IT oborů, a to jak ve vzdělávání, tak v podnikání. V Brně tak každoročně vyroste přes tisíc absolventů IT oborů. Nacházejí uplatnění ve startupech a firmách, které tak mohou rychle růst, přes sedm procent firem s deseti a více zaměstnanci pravidelně zvyšuje své tržby o desetinu nebo více,“ přiblížil Koláčný.