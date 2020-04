Vlak ponese jméno Moravia. „Na památku lokomotivy, která v roce 1838 přivezla do Brna první vlak,“ vysvětlil Hanák.

Grafické návrhy zpracovala společnost Aufeer Design. „Snahou je, aby jednotky Moravia byly jednoznačně identifikovatelné a nebyly zaměnitelné se stávajícím vozovým parkem Českých drah nebo soukromých dopravců a aby cestující na první pohled poznal, že jede vlakem Jihomoravského kraje zahrnutým do naší integrované dopravy,“ napsal v dopise zastupitelům hejtman Bohumil Šimek.

Jihomoravský kraj si od Škody Transportation objednal celkem sedmatřicet vlaků za téměř sedm miliard korun. Firma je musí vyrobit do konce roku 2022.

Soupravy začnou jezdit na linkách linkách S2 z Brna do Blanska a Křenovic horního nádraží a S3 z Brna do Tišnova a Břeclavi. Kromě výroby vlaků je součástí smlouvy i servis vozů na třicet let.