K vynikající kvalitě ovzduší přispělo několik věcí. „Počasí bylo větrné a deštivé, srážky snižují koncentrace znečišťujících látek. V zimě jsme navíc měli nadprůměrné teploty, což znamenalo méně vytápění domácností,“ vyjmenoval vedoucí oddělení kvality ovzduší Jáchym Brzezina. Podíl má také nouzový stav a méně aut na cestách.

Všechny brněnské stanice zahrnuté do hodnocení dokonce naměřily nejmenší koncentrace prachových částic za dvacet let. Z řady vystupuje jen stanice na Zvonařce, kde ale vysoké koncentrace prachu způsobují okolní stavby. „To, jak se tamní stavby promítají do kvality vzduchu, musí zhodnotit odborníci, pravdou ale je, že když jdu okolo, ne vždy se tam dobře dýchá,“ řekla Brňanka Iva Vaňková.

Byť podle Brzeziny patří Zvonařka mezi místa s nejhoršími výsledky v republice, nelze podle ní hodnotit špatně celé Brno. „Jedná se o opravdu lokální záležitost. Důkazem toho je stanice Brno-Výstaviště. Jde o dopravní stanici vedle rušné čtyřproudové silnice, která je vlastně totožnou komunikací jako ta, která vede kolem Zvonařky, jen o tři kilometry dále. Na Výstavišti jsou ale koncentrace nižší, než na Zvonařce, a to je dáno absencí stavebních prací i tím, že se tam netvoří tolik dopravních kolon," vysvětlil Brzezina.