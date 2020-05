Po zhruba dvouměsíční přestávce se lidé od pondělí opět svezou z jihu Moravy do Rakouska. Soukromý dopravce RegioJet obnovil spojení s Vídní.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Z Prahy do Brna pojedou cestující vlakem, z autobusového nádraží u hotelu Grand budou pokračovat do rakouského hlavního města žlutým autobusem. „Autobusová linka z Brna do Vídně pojede zatím jednou denně a v Brně hlavním nádraží budou mít lidé přímý garantovaný přestup na vlakový spoj mezi Prahou a Brnem v obou směrech,“ sdělil mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.