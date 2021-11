Novinkou pro letní turistickou sezonu 2022 budou nekonečný vzor inspirovaný modrotiskem a hrací karty s tématikou tradičních lidových zvyků. „Zuzana Osako je pro nás ideálním spojením jižní Moravy, odkud sama pochází, a světovosti. Má blízký vztah k lidovému umění a uvědomuje si, stejně jako my, jak je důležité pečovat o tradice a navazovat na ně. Jsem velmi ráda, že na nabídku spolupráci přijala a přináší další nové, originální podněty. Myslím, že vznikne velmi krásná kolekce, která se bude návštěvníkům líbit a zároveň bude autenticky reprezentovat náš region,“ okomentovala Martina Grůzová z Centrály cestovního ruchu Jižní Morava.

Společně s Osako se na spolupráci podílí také její kamarádka, a zároveň i etnoložka Věra Colledani, která je podle ní etablovanou autoritou v oblasti lidových řemesel. „V současné době pracuji na ilustracích, které budou provázet novou karetní vědomostní hru a Věra Colledani je garantem otázek do této hry. Jednotlivé obrázky představují různé prvky a výjevy tradic, jako je jízda králů, zvyklostí spojených s jarním obdobím a mnohé další. Karty budou součástí modrobílé kolekce propojené starým vzorem dubového lístku, který výhradně pro tento významný projekt poskytla tradiční dílna Strážnický modrotisk působící ve Strážnici už od roku 1906,“ uvedla Osako.

Nekonečný vzor

Pro spolupráci s jihomoravskou centrálou cestovního ruchu plánuje vytvořit i autorský tak zvaný nekonečný vzor. Určený má být pro aplikaci za pomoci moderních technologií na různé, nejen textilní, materiály. „Pro tento vzor mě inspirovaly romantické venkovské vzory staré Anglie a Francie nazývané toile,” představila návrhářka.

V minulosti nabízela jihomoravská centrála cestovního ruchu drobné propagační předměty jako zrcátka, folklorní pásky nebo magnetky, které byly dostupné v informačních centrech v Brně. „V budoucnosti máme v plánu naše propagační předměty rozšířit více do regionu. Do informačních center, k památkám i do hotelů. Pro spolupráci budeme oslovovat další umělce a tvůrce, kteří by se podíleli na designu a tvorbě právě této formy prezentace destinace jižní Morava,“ dodala Grůzová.