Jak byste zhodnotil výsledky voleb a sobotní volební den?

Myslím, že strana dopadla ve volbách dobře. Hlavně jsem rád, že v závěsu za vítězným ANO se objevily takové strany, se kterými jsme byli schopní hned zasednout k jednomu stolu a domluvit se na spolupráci.

Jak jste výsledek voleb oslavil?

Po sobotní tiskové konferenci jsme se vrátili do volebního štábu, abychom výsledky vyjednávání přednesli našemu týmu. Samozřejmě v první chvíli nás přepadla vlna euforie z výsledků, ale s oslavami jsme to rozhodně nepřeháněli. Všichni jsme si byli vědomi toho, že nás následující den čeká další jednání. Proto jsme se v rozumný čas rozešli, abychom si mohli po náročném volebním dni dostatečně odpočinout.

Vaše kampaň byla postavena na heslu Grolich je jinej, zrovna v Brně byla kampaň hodně vidět. Pokládáte to za důvod, proč jste získal takové množství preferenčních hlasů?

Volební výsledek určitě souvisí s novým pojetím kampaně naší strany na jižní Moravě. Hlavně v okresech jsme měli podporu řady dobrovolníků, kampaň tedy nestála pouze na práci členů strany. Naše plakáty byly hodně vidět také i proto, že mnozí lidé se nás rozhodli sami dobrovolně podpořit a naše materiály vyvěsit například na plotech u svých domů a podobně.

Co vám z období kampaně utkvělo v paměti?

Nejzajímavější část kampaně asi bylo samotné zahájení, které jsme streamovali online nepřetržitě 24 hodin. Byl to rozhodně jedinečný zážitek. Nemyslím, že by jiná strana během letošních voleb podnikla něco podobného.

Podle předběžné dohody o koalici byste se měl stát hejtmanem kraje. Co v této funkci plánujete jako váš první krok? Do čeho se chcete pustit?

První, co nás čeká po převzetí funkcí na kraji, je nejspíš školení BOZP. Já osobně bych se ale co nejdřív chtěl začít věnovat situaci v sociálních oblasti. Bude třeba se sejít se zástupci sociálních služeb, diskutovat o jejich podfinancování a navrhnout jak současný stav napravit. Zároveň jsme už během kampaně avizovali, že se chceme věnovat otázce životního prostředí a klimatické změny. Proto jednou z priorit bude i hospodaření s vodou a zadržování vody v krajině na jižní Moravě.

Jak vaše nová funkce ovlivní váš osobní život?

Nemyslím, že to bude taková změna. Období předvolební kampaně, kdy jsem půl roku jezdil po kraji, abych byl v kontaktu s voliči, bylo v tomto ohledu mnohem složitější. Snad jediné, co se pro mě změní, bude, že už nebudu moci chodit domů na oběd. Místo toho budu muset s kolegy vždy vyrazit někam v Brně na meníčko.