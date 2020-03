Výsledky laboratorního vyšetření oznámili ochránci přírody v pondělí. „Několik kapek karbofuranu zabije cokoli živého, bohužel ho lidé stále používají ke kladení návnad. Ty nejsou nebezpečné jen pro divoká zvířata, ale i pro psy a člověka,“ upozornil vedoucí správy CHKO Pálava Jiří Kmet.

Tento jed se v Evropské unii už dvanáct let nesmí používat. Na neznámého pachatele podávají ochranáři trestní oznámení.

Podle ornitologa Davida Horala jsou nejčastějšími předpokládanými původci otrav myslivci nebo rybníkáři. „Tráví z jejich pohledu nežádoucí predátory. V případě rybníkářů jsou to vydry, u myslivců třeba lišky, kuny nebo toulaví psi. Existují samozřejmě i extrémní případy, kdy někdo pokládá otrávené návnady z nenávisti psům. Takové jsou případy na okrajích obcí a měst,“ popsal.

Travič jed nejčastěji vpichuje do masa nebo do vajec. Napuštěnou návnadu šelma sežere, z jejího mrtvého těla se pak mohou otrávit další zvířata. Mezi ně patří třeba luňák. „Trávit zvířata se v myslivosti nesmí a každý to ví. Pochybuji, že by to někdo z myslivců riskoval. Používat jedy bylo naposled povoleno v šedesátých nebo sedmdesátých letech, a to jen za speciálních podmínek,“ hájil své kolegy myslivec Rostislav Beránek.

Otrava zvířete kriticky ohroženého druhu je trestný čin, podle zákona za něj hrozí až pět let vězení. Případ s luňákem červeným nyní řeší policie. „Případ je v evidenci a provádíme další šetření. Zatím čekáme na oficiální doručení výsledku rozborů,“ uvedl mluvčí břeclavské policie Petr Zámečník. Dodal, že viníka nebývá jednoduché odhalit, protože není zřejmé, kde návnada původně ležela. Podobný případ řešili policisté před rokem, pachatele vyšetřovatelé nevypátrali.

Na otravu ročně v republice zemřou desítky ptáků. Na Pálavě jde letos už o druhý případ nalezeného uhynulého dravce. V únoru byly v bývalém lomu Perná u Kletnice na Břeclavsku nalezeny pozůstatky výra velkého. „V tomto případě se nepotvrdil přímo karbofuran, ale s největší pravděpodobností šlo také o otravu,“ řekl Kmet. Loni v létě našli lidé dva mrtvé luňáky červené nedaleko Hrušovan u Brna.

JANA TOMALOVÁ