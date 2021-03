Pandemie nemoci Covid-19 ovlivnila všechny aspekty života, vrcholový sport nevyjímaje. Na rozdíl od uplynulé sezony se sice vyřazovací boje hrají, ale bez fanoušků. „Je to samozřejmě na prd. Na stadionu vládne euforie, když se daří, atmosféra všechny lidi strhává. S emocemi je to jiné, doma se tak nekřičí, netleská, i když někdo možná ano,“ srovnává Mašek, jenž vlastní permanentní vstupenku.

Kometě fandil už jeho děda, na zápasy chodí s otcem a do modrobílé navlékl také manželku Petru, která přitom pochází z východních Čech. „Fanynka Komety jsem až od svatby. Musela jsem,“ usmívá se Mašková.

Stejně jako si hokejisté zvykají na prázdné stadiony, poznávají také sportovní příznivci jiný druh fandění. „Na stadionu jsem si dal párek, pivko, pokecal se sousedy na tribuně, kteří se nemění. Probrali jsme zápasy, kdo jak hraje, pomluvili jsme, co se dalo, ale to nyní nejde,“ směje se Mašek. „Teď si jen napíšeme s otcem zprávu, že fandíme,“ doplňuje.

Ovšem sledování utkání v televizi nebo na počítači přináší i drobné klady. „Doma se podívám na předzápasové rozhovory, sleduji statistiky, což mi na stadionu trochu chybí. Naživo se třeba na chvíli otočíte a nevidíte akci, televize pustí opakovaný záběr,“ podotýká šestatřicetiletý Mašek, který chodil na Kometu ještě za Lužánky.

Pokud se nedaří, může se od televize vzdálit. „Když se doma naštvu, jak hrají, jsem schopný přenos na chvíli vypnout a jdu se třeba na záchod uklidnit. To na stadionu nejde, tam musím sedět a kousat to,“ říká Mašek, který pochází z Tišnova.

Ovšem jeho manželka potvrzuje, že občas peprná slova zazní i z gauče. „Na to, jaký je manžel kliďas a flegmatik, ho někdy rozpálí, když se nedaří. Občas ho musím usměrňovat,“ potvrzuje Mašková.

Pro ni není hokej v televizi tak atraktivní jako na stadionu. „Chybí mi atmosféra, takže jsem doma schopná dělat i jiné věci, než se soustředit na hokej,“ přiznává.

V předkole play-off s Vítkovicemi prohrávala Kometa už 0:2 na zápasy, ovšem obrat na 3:2 a postup do čtvrtfinále příznivce nadchl i doma. „Za stavu 0:2 jsme to balili, ale když se hrál poslední venkovní duel a pár minut do konce Kometa vedla 2:1, napětí bylo hrozné. Pořád jsem fanoušek a když Martin Zaťovič dal gól na 3:1, zatleskal jsem i zamlátil do gauče,“ líčí Mašek.

V sobotu Kometa zahájí čtvrtfinálovou sérii v Třinci. Jak dopadne? „Třinec hraje dobře, ale Kometa může překvapit,“ upozorňuje Mašek.