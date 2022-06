A druhá varianta?

Jedná se o osobní vztahy jednotlivých aktérů. V politice často zjistíme, že jsou osobní animozity a zkušenosti daleko mocnější než to, co si přejí voliči. Pokud chce ODS smysluplně vládnout, musí v českých podmínkách spolupracovat s KDU-ČSL. Pokud se křesťanští demokraté chtějí chovat jako zodpovědná politická strana, nemůžou vládnout se sociální demokracií, protože jim to vždy vyneslo spíš ztrátu než zisk. To by si měly oba subjekty uvědomit, ale bojím se, že drobných vrtochů je někdy tolik, že posléze vedou k tomu, co dnes vidíme na úrovni Brna. Na jedné křižovatce celostátní billboard Jdeme do toho opět spolu, kde lídři ODS, TOP 09 a KDU-ČSL slibují, že jdeme do voleb znovu společně, ale o sto metrů za tím máme samostatný plakát občanských demokratů a o dalších sto metrů zase samostatný billboard lidovců. Strany by si tedy měly vyjasnit, jestli chtějí opravdu kandidovat dohromady, nebo ne.

Co u vás rozhodne volby? Zapojte se do ankety Deníku

Klikněte pro vyplnění ankety.Zdroj: Deník

Na sídlišti není kde zaparkovat. Chybějí zubaři. Ulice jsou plné děr. A zrovna ve vaší obci stále chybí kanalizace, ačkoliv ji zastupitelé slibují roky. To jsou věci, které vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve vašem bydlišti? Co u vás rozhodne volby? Dejte nám vědět. Zapojte se do předvolební ankety Deníku na webu denik.cz/volbyuvas, nebo kliknutím na logo výše.

Vyzyvatelem současné primátorky Markéty Vaňkové se stal lidovec Petr Hladík. Troufnete si odhadnout už nyní, jakou má šanci na úspěch?

Záleží, co všechno je ochoten pro funkci udělat. Pokud se ale budeme držet dlouhodobých teoretických pravidel, je kandidátní listina ODS a TOP 09 tou, která má dobře našlápnuto a bude jí foukat vítr do plachet, pokud se něco výrazně nezmění. Když se podíváme na poslední sněmovní volby, podpora koalice Spolu by se měla zrcadlit také do komunální politiky. Občanští demokraté s TOP 09 tak představují koalici, která má v Brně šanci získat nejvyšší počet hlasů. KDU-ČSL v posledním komunále v čele s Petrem Hladíkem přeskočila deset procent a ambice byly nejspíš daleko vyšší. S tím, že propadlo dohromady takřka deset procent hlasů Starostů a TOP 09, se nedá nic dělat. V tuto chvíli je ale scénář, v němž by měli lidovci se Starosty větší podporu než ODS s TOP 09 a úřadující primátorkou, velmi nepravděpodobný.

Křesťanští demokraté nedávno oznámili spolupráci se Starosty a nezávislými. Jak moc je poškodí údajná korupce Starostů na pražském magistrátu?

Podíváme-li se na dřívější výsledky STAN v komunálních volbách, zjistíme, že se dlouhodobě pohybují kolem pěti procent. Opravdu to není silná politická strana, která vystupuje na úrovni Středočeského kraje a Prahy. Obecně na Moravě, pokud pomineme Zlínský kraj, nejsou Starostové výraznou politickou stranou. To bych viděl jako daleko větší problém, protože jsou jejich ambice několikanásobně vyšší, než je jejich potenciál. Viditelné je to na místech, kde mají svého kandidáta, ale nejsou schopni získávat hlasy celostátně. Takový je právě rozdíl mezi etablovanou politickou stranou a lobbistickým sdružením komunálních politiků. Samostatný potenciál Starostů a nezávislých je v celostátním měřítku výrazně menší, než si pánové Rakušan s Gazdíkem a dalšími představují. Stejně je tomu i v Brně.

Kritika místostarosty Lískovce: nechal postavit lávku načerno a na cizím pozemku

Takže se může aktuální kauza dotknout spíše lidovců?

Ani ne, pokud se v brněnském kontextu vytáhne to, co se nyní děje v Praze, ztratí Starostové v Brně přibližně procento. Nebude to tak, že by se najednou z patnácti procent propadli na tři. Jedna z důležitých věcí, kterou si málokdo uvědomuje, je rozhodování voličů. Úplně jinak přemýšlí, když se někdo zeptá, kdyby se zítra konaly volby sněmovny, koho byste volili? Řeknou dobře, STAN, protože nevíme koho. Jenže když se volby opravdu konají a začnou zvažovat, komu svůj hlas skutečně dají a jak, začnou také intenzivněji přemýšlet. Je to totéž, jako když se v supermarketu někdo zeptá, zda byste si koupili ferrari. Proč ne, ale pak si ho opravdu chcete koupit a začnete počítat, jestli máte dost peněz nebo kde ho zaparkujete. Najednou začnete uvažovat úplně jinak. Ve chvíli, kdy si lidé myslí, že volební preference potvrzují volební výsledek, mýlí se.

Jaká jsou specifika voličského rozhodování v komunálních volbách?

Víme, že v drtivé většině volí člověk v případě voleb do brněnského zastupitelstva tak, jak by volil při volbách do poslanecké sněmovny a kopíruje dlouhodobé voličské návyky z hlediska politické socializace a preferencí. Není tomu tak, že by se zničehonic rozhodl zahodit dlouhodobé voličské preference, protože se mu líbí Petr nebo Roman. Určitě se nerozhodne, že by najednou místo ODS volil STAN, takhle to na brněnské úrovni nefunguje.

A na úrovni menších celků, jako jsou městské části nebo vesnice?

Pak je otázkou, pokud se podíváme na městské části, jak je velká. Úplně jinak funguje rozhodování v Brně-středu, které je velké jako dvě okresní města, jinak třeba v Chrlicích nebo Kníničkách. Ty jsou bližší malé obci, kde už personalizace a lokální zájmy můžou hrát větší roli. Důležité je podívat se na velikost zastupitelstva. Každý v městské části každého zná a proces rozhodování funguje trochu jinak. Od Králova Pole, Žabovřesk, Brna-severu se už chování daleko víc blíží k brněnskému magistrátu a celostátní politice.

Vrátím se ještě k současné koalici. Tu nyní rozdělují spory kvůli schvalování územního plánu. Co když na sebe zanevřou tak, že vyloučí povolební spolupráci?

Záleží na tom, jak volby dopadnou a jak se bude skládat povolební koalice. Je málo pravděpodobné, že by se sociální demokracie vrátila do časů Romana Onderky, takže když v Brně překročí pětiprocentní hranici, bude ráda. Jakým způsobem to dopadne s ANO a jestli s ním někdo vůbec bude chtít vládnout, není jasné. Obzvlášť, když si část ze zastupitelstva odskočí na Rooseveltovu ulici k soudu a bude vysvětlovat, že se Samanem El-Talabanim nemají nic společného a Jiřího Švachulu neznají. Nedokážu si představit, jak důvěryhodný politik bude sestavovat koalici s lidmi, kteří jsou spojení s kauzou Stoka.

Boj o senát v Brně: četník Arazím z Humoresek nebo "přestupující" ředitel

Má ANO vůbec šanci zamíchat kartami, když teprve nedávno zazněl v kauze Stoka rozsudek?

Záleží na několika věcech. Nejdřív na tom, jak moc bude ANO před volbami viditelné, průbojné, jak moc bude paní Schillerová působit na půdě sněmovny jako lídryně opozice podobně jako tomu bylo v době, kdy byl Michal Hašek v roce 2008 výrazným poslancem za sociální demokracii. Ve chvíli, kdy to paní Schillerová dokáže, zvedne také preference hnutí ANO. Zatím však Andrej Babiš rozjíždí svoji prezidentskou kampaň. Uvidíme, jak to dopadne, kolik času stráví se svým karavanem na břehu brněnské přehrady nebo v Mariánském údolí. Všechno jsou to zatím neznámé proměnné, o kterých nevíme, jak během léta zapůsobí. Víme nyní, jak bude vypadat jejich kandidátní listina? Mají na ní někoho, kdo je výrazným starostou městské části? Mají někoho, kdo je výrazným poslancem na celostátní úrovni? Ve chvíli, kdy si odpovíme ano, je možné očekávat určitý zisk. Nebo bude situace taková, že voliči, kteří budou nespokojení, protože jim zrovna přijde vyúčtování elektřiny nebo plynu, půjdou a budou hlasovat pro ANO jen kvůli rozčarovanosti.

Se začátkem války na Ukrajině se kromě velké vlny pomoci zvedla také vlna nesouhlasu. Mohou se v Brně dočkat volebního úspěchu kandidáti SPD?

Brno je dlouhodobě městské liberální multikulturní prostředí. Proto myslím, že tyto nálady mohou vést k tomu, že podle toho, s jakou kandidátní listinou vyrukuje SPD, se z jejich tří až pěti potenciálních mandátů může stát maximálně šest až sedm. Nebude to ale tak, že by to obrátilo vzhůru nohama přirozenost městského prostředí, které tady v tuto chvíli máme. Město teď není postižené vysokou nezaměstnaností nebo třicetiprocentní inflací, takové problémy do voleb ani nenastanou. Dá se tedy říci, že společenská frustrace nebude tak vysoká, aby dokázala dovést do zastupitelstva takové subjekty, jako jsou Slušní lidé a další. Problémem Tomia Okamury je také personální vyprázdněnost. Sestavení kandidátky s pětapadesáti lidmi, z toho deseti čelními, kteří, když to hodně nadnesu, umí číst, psát a počítat, je docela náročné.

Jak hodnotíte kontroverzní volební propojení Slušných lidí s komunisty?

Relevantní jsou v tom, že nyní nebojují každý o svých potenciálních jeden a půl procenta, ale o společných pět. Jestli se mezi sebou dokáží domluvit, nebo ne, uvidíme v nadcházejících třech měsících. Dalším specifikem brněnské komunální politiky je fakt, že se za dva týdny Brno vyprázdní. Všichni odjedou na dovolenou a zmizí, nebude tady ani Velká cena, takže se nikdo v srpnu nevrátí. K tomu, co se děje, začnou být lidé vnímaví teprve před začátkem školního roku. Je potřeba si uvědomit, že komunistický elektorát je vysloužilý důchodce, který bydlí kolem Vídeňské ulice, popřípadě na jiném panelovém sídlišti, které bylo dříve napojené na armádu v Řečkovicích a podobně. Volič Slušných lidí je naopak mladý frustrovaný pětadvacetiletý mladík, který zatím nemá svého vysněného bavoráka, ale má pocit, že ostatní vydělávají víc, protože on zabalil své vzdělávání v patnácti letech, jelikož dál už to nepovažuje za nutné. Jejich hledání společného jmenovatele je velmi složité. Myslím, že vzájemná nevraživost mezi oběma segmenty může nakonec sehrát roli.

Jak si tedy volební výsledek v Brně představujete a jakou odhadujete volební účast?

Komunální volby se konají rok po volbách do poslanecké sněmovny. Volební účast tedy předpokládám okolo čtyřiceti procent, záleží místo od místa. Nedokážu nyní říct, jestli to bude přesně čtyřiačtyřicet nebo osmatřicet, ale nejspíš něco v tomto rozmezí. Na prvním místě předpokládám ODS s podporou TOP 09, o druhé místo se podělí ANO a KDU-ČSL se Starosty a nezávislými, jestli to bude těsně nad dvacet procent nebo pod, nedokážu říct. Manévrovací prostor ale bude od šestnácti po dvaadvacet procent. ODS s TOP 09 dejme tomu osmadvacet až třicet dva. Zajímavé bude zjistit, co se stane s Piráty, což je velice těžko predikovatelné. Asi překročí pětiprocentní hranici, ale rozhodně ne o moc. Na šesti a půl procentech můžeme očekávat SPD. Sociální demokracie zabojuje o pětiprocentní klauzuli, ale myslím, že ji spíše nepřekročí a stejně tak Slušní lidé ve spolupráci s komunisty.

Kdo je Michal Pink

Narodil se 1. prosince 1976 v Brně. S rodinou nyní žije ve Štěpánovicích na Brněnsku.

Vystudoval ekonomii, sociologii a politologii na brněnské Masarykově univerzitě.

Na Masarykově univerzitě již sedmnáct let pracuje, aktuálně jako docent politologie.

Ve volném čase se rád věnuje rodině a svým dvěma koním.