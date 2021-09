Vrak stojí v blízkosti dětského hřiště a tamní základní školy. “Pro děti je to nebezpečné i z toho důvodu, že tam jsou střepy a mohly by se poranit,“ uvedla Zlata Kašpárková.

Už 2 roky straší autovrak v Pavlovské ulici v brněnských Kohoutovicích. Kolem jsou střepy. Je to nebezpečné hlavně pro děti. Navíc zabírá parkovací místo. | Foto: Draha Hořil, Facebook

/FOTO/ Autovrak už několik let straší v Pavlovské ulici v brněnských Kohoutovicích. Schází se v něm bezdomovci a kolem jsou rozházené střepy. Místní se bojí o své děti. Navíc zbytečně zabírá parkovací místa.

