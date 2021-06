Po vedení Brna požadují například stanovení maximálního počtu sdílených dopravních prostředků v ulicích městské části a vyznačení míst určených jako parkovací plochy pro sdílené prostředky.

V posledních letech jich podle radního pro dopravu Brna-středu Jana Mandáta prudce přibylo. Lidé je ve velkém a často nechávají na nevhodných i nelegálních místech. „Například v zeleni, na přirozených i umělých vodících liniích, na parkovacích stáních, u laviček, na dětských hřištích,“ uvedl radní pro dopravu Brna-středu Jan Mandát.

Protože není možné postihovat provozovatele sdílených koloběžek a dalších prostředků, požadují radní městské části, aby provozovatelé peněžně kompenzovali každý jednotlivý dopravní prostředek, který v Brně pronajímají za účelem podnikání.Problémy s odkládáním koloběžek zaregistrovala třeba Magdalena Kopecká.

„Sdílení dopravních prostředků se mi zdá jako dobrý nápad, ale věřím, že lidé zaparkují různě. A na špatná místa. Co mi teda vadí jsou elektrokoloběžky,“ řekla redaktorce Rovnosti v centru Brna Kopecká.Podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla se sdílenými prostředky představitelé Brna zabývají dlouhodobě. „Nenašli jsme žádný legislativní prostředek, který by nám umožňoval regulovat nebo omezit pohyb koloběžek po Brně. Na jaře jsme se dohodli s provozovateli o způsobu odkládání koloběžek,“ řekl Kratochvíl.

V dohodě se s firmami, kterým koloběžky patří, shodli, že pokud cestující koloběžku nezaparkuje na správné místo, zaplatí za půjčení dopravního prostředku víc. Tarif výpůjčného se totiž v takovém případě nepřeruší.

„Zdálo se, že to nějakým způsobem fungovalo, nicméně poslední reakce jsou jiné. S poskytovateli služeb budeme mít do čtrnácti dnů jednání, a pokud zjistíme, že to nefunguje, určitě přijmeme nějaká další opatření,“ ujistil Kratochvíl s tím, že zástupci města předtím vyzkouší, zda domluva nyní funguje.Například Karolíně Valné parkování sdílených dopravních prostředků nevadí. „Jako problém to nevidím. Neřeším to. Když mi v cestě bude stát koloběžka, prostě ji obejdu a hotovo. Třeba jsme i využívali sdílená kola," řekla Valná.