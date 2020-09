S koncem prázdnin a nepříznivým počasím ukončují někteří provozovatelé koupališť sezonu. Jiní ji protahují do poloviny září.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Chladnější počasí a deštivé dny odrazují s koncem léta návštěvníky koupališť na jižní Moravě. Provozovatelé venkovního koupaliště Riviéra v Brně to přimělo k ukončení sezony už v srpnu. Jedním z posledních návštěvníků byl minulý týden i Jan Crlík. „Myslím, že zvláště pro děti to tam je ideální. My to navíc máme v podstatě pod kopcem,“ vzpomínal muž.