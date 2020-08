Osobní vlak 4661 z Vranovic do Břeclavi v neděli nepojede. „Cestující využijí mimořádně zastavující rychlík R 827 nebo ostatní vhodné spoje. V dalších dnech tři osobní vlaky z Vranovic do Šakvic a tři opačným směrem nahradí autobusy,“ sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Doplnila, že všechny vlaky projíždějící vyloučeným úsekem mohou nabírat zpoždění až deset minut. Důvodem výluky je modernizace stanice v Šakvicích.

Brzy se naopak uleví těm, co míří na Žďár nad Sázavou. V neděli večer končí téměř měsíční výluka mezi brněnským hlavním nádražím a Židenicemi. „Opravili jsme železniční most a nyní dokončíme krycí plechy. To už ale za plného provozu,“ ujistila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.