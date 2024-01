V červnu a září bude linka jezdit třikrát týdně. V úterý, pátek a neděli směrem do Chorvatska, v pondělí, středu a sobotu směrem do České republiky. „Autobusové spoje obslouží devět přímořských destinací - Zadar, Sukošan, Biograd na Moru, Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir a Split," vyjmenovala mluvčí.

Oproti minulým rokům tentokrát dopravce nebude v letní sezoně vypravovat přímý vlak z České republiky do Chorvatska. Deníku to potvrdila Janoušek Kostřicová. „Důvod je, že se soustředíme na stávající celoroční linky," vysvětlila.

Vlaky RegioJet vyjely do Chorvatska poprvé v roce 2020. Celkem v obou směrech dohromady přepravili každou sezonu okolo sto tisíc cestujících. „Loni došlo k mírnému meziročnímu poklesu v počtu přepravených cestujících, který však byl s ohledem na pokles počtu spojů v loňském roce očekávaný," komentovala Kostřicová.

První tři roky fungoval spoj mezi Českou republikou a Chorvatskem v nejexponovanější měsíce denně. Loni byla nejčastější frekvence vlaků tři dny v týdnu. Navíc zajížděly pouze do Rijeky, předtím mířily až do Splitu. Důvodem změny byly výluky na chorvatské straně.

S PŘESTUPY V ZAHRANIČÍ

Dříve do Chorvatska vypravovaly přímý vlak i České dráhy, ale s jeho provozem před lety skončily. „Možné je cestovat s přestupem v některé ze sousedních zemí v kombinaci se spoji našich zahraničních partnerů. Například přes Slovensko, Rakousko nebo Maďarsko. Případné spoje je možné vyhledat v digitálních vyhledávačích spojů například také na webech u našich partnerů. Loni jezdily třeba noční vlaky Železničné spoločnosti Slovensko a rakouských drah v trase Bratislava - Vídeň - Split," zmínil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Jízdní řády na letošní sezonu mohou podle něj partneři Českých drah ještě upřesňovat.

Kromě RegioJetu nabízí každoročně přímé autobusové spojení k Jadranu i Flixbus. „V letní sezoně zpravidla na denní bázi. Destinace, které cestujícím na přímém spoji z Brna nabídneme, jsou: Rovinj, Pula, Rijeka, na Krku je to Malinska, Krk a Baška, dále pak Zadar, Biograd na Moru, Vodice, Šibenik, Trogir a Split," vyjmenovala mluvčí dopravce Martina Čmielová. Cena jízdenky se například do Rijeky pohybuje od 879 korun.

Letní spoje Flixbus dává do prodeje postupně, většina už je podle Čmielové dostupných. „Dokonce máme v prodeji spoje do Chorvatska, které jezdí už nyní, případně je mohou cestující z Brna využít pro cestování mimo hlavní sezonu. Míří do Záhřebu, ale i do Puly, Rovinje a Rijeky," uvedla mluvčí Flixbusu.

DO CHORVATSKA I NYNÍ

Autobusem se vydala k moři do Chorvatska například Kateřina Fojtíková. „Cesta trvá déle, jsou tam pravidelné přestávky. Člověk si do autobusu ani tolik nebere, většinou jeden kufr a batoh. Nemá tam takový komfort. Když to porovnám třeba s autem, cenově je určitě výhodnější auto. S vlakem zkušenosti nemám, ale obecně je pro mě pohodlnější. Kdybych se rozhodovala, jestli autobus nebo vlak, určitě si vyberu vlak,“ poznamenala žena.