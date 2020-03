Lidé, kteří jsou zvyklí zajít si v Brně večer na pivo, mají od pátku smůlu. Hospodští musí své podniky mezi osmou hodinou večer a šestou ráno nechat zavřené. Vyplývá to z mimořádných opatření, které ve čtvrtek vyhlásila vláda. Kvůli výskytu nebezpečného koronaviru platí nouzový stav. „Za komunistů se zavíraly hospody v deset. V osm jsou lidé navyklí teprve přicházet do hospody a zábava teprve začíná," povzdechne si výčepní Adam. Přijmení zveřejnit nechtěl.

Tragicky to ale nevidí. „Mně je jedno, jestli zavřeme v osm, v deset, nebo ve dvanáct. Jde spíš o lidi a ti si časem zvyknou. Budou muset přehodnotit časové plány," krčí rameny.

Přijít do hospody dřív chce příště třeba Natálie Kovářová. „Když se zavírá o čtyři hodiny dřív než obvykle, musím začít pít taky o čtyři hodiny dřív. Zítra je sobota, asi přijdu rovnou na jedenáctou," vysvětluje žena. V tolik výčep otevírá.

Zavřít ho v osm podle ní nemá smysl. „Vůbec nechápu, proč zrovna v osm. Stejně tak se můžu nakazit ve tři odpoledne. Ale co nadělám, alespoň budu chodit dřív spát," hodnotí situaci.

Výčepní mezitím utírá stoly a poslední příznivci piva odchází. Čtvrt hodiny před zavíračkou výčep zeje prázdnotou.

Po Masarykově ulici se džbánkem piva v ruce vesele kráčí Jan Langr. „Ještě před zavíračkou mi natočili pivo do džbánu, bydlím tady kousek, takže se to vyplatí. Koupili jsme si na byt basu, ale točené pivo je lepší. Uvažovali jsme, jestli nekoupit celou bečku i s pípou, ale tohle by mohlo fungovat taky," ukazuje na nádobu s pivem.

U východu z hospody U Dřevěného vlka postává skupina studentů. „Pozor, v osm přijde korona," žertuje Filip Urbánek, když jeho kamarád vychází ze dveří čtyři minuty předtím, než odbije celá. „Ještě nevím, kam teď půjdeme. Asi budeme chvíli v centru a pak zajdeme k někomu na byt. Kam bychom chodili, když je všude zavřeno," přemýšlí mladík nahlas.

Většinu dnů to podle něj dopadne podobně. Navíc se mu zůstat doma vyplatí i časově. „Ani nevím, jesli má cenu chodit ven pít na takovou chvilku. Než přijedu z brigády a dostanu se do hospody, je skoro půl sedmé. Když už půjdu, budu se snažit nechávat o něco větší dýška než obvykle, podniky to teď budou mít těžké," zaříká se.

V hospodě za jeho zády si poslední návštěvníci oblékají kabáty. Místo na rozjezd je pro ně spíš čas na tramvaj nebo trolejbus.

JANA TOMALOVÁ