Povinnost držet se v izolaci potvrzovala lékařská zpráva, kterou muž předložil hlídce městské policie. „Strážníci při jednání s ním od samého začátku používali respirátory. K silně opilému mladému muži ze severní Moravy přivolali speciálně vyčleněnou sanitku záchranné služby i hasiče, kteří před příjezdem zdravotníků všem třem přítomným dekontaminovali šaty a strážníkům i veškeré vybavení," popsal v úterý ráno mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Zdravotníci mladíka odvezli do nemocnice, policisté ho podezírají z trestného činu. V karanténě teď musí zůstat jeden ze strážníků, který měl v rukou dokumenty mladého muže. A to minimálně do doby, než se dozví výsledky zdravotních testů mladíka.