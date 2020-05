Posezení byla plná lidí třeba v bloku zahrádek před domem U Mamlasů nebo před Komerční bankou na náměstí Svobody. Lidé popíjeli pivo i na Jakubském náměstí.

A slušně zaplněná byla i zahrádka před stylovým jazzovým barem U kouřícího králíka v Křídlovické ulici, kde si vaří vlastní pivo. „Je to ležák Fitbeer, který jsme vyvinuli s docentem Gregorem,“ řekl jeden z provozovatelů podniku Martin Kaberna.

První várku uvařili loni v létě a testovali ji do podzimu. "Primárně to pivo bylo dělané pro nízkosacharidáře, dietáře a sportovce. Zjistili jsme ale, že to chutná všem, tak jsme od podzimu spustili prodej," upřesnil.

Kávu si pak většinou dopřávali lidé na zahrádce v dolní části Zelného trhu vedle budovy bývalé ekonomicko-správní fakulty. A na opačném konci Zelňáku se zase v lehátkách uvelebili motorkáři a také milovníci vodní dýmky.