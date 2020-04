Kromě nich se restaurace také snaží nalákat zájemce na vouchery, které by pak lidé využili po uvolnění současných opatření. Pomáhá jim v tom i nový brněnský projekt Štamgasti sobě. „Platforma umožňuje prodej poukazů nejen restauracím, ale i ostatním malým živnostníkům,“ zmínili autoři projektu Jiří Vaněk a David Benža.

Z brněnských restaurací a kaváren se zapojily třeba Pivní burza, cukrárna Bukovský či Bon Bon.

Další podniky podobné poukazy nabízí na svých sociálních sítích.

Skupina brněnských restaurací se taktéž rozhodla využít období pandemie k pomoci druhým. Jak už Deník Rovnost informoval, podniky denně připravují jídlo pro důchodce či členy složek záchranného systému. „Pro iniciativu vaří řada brněnských zařízení, například hotel Grand, restaurace U Dřeváka, Expo Food, hotel Marriott a další,“ zmínil iniciátor Pomáháme si 2020 Zdeněk Joukl.

Restaurace Jakoby vaří právě pro záchranáře. „Již jsme přesáhli celkem tři tisíce uvařených jídel,“ uvedla provozní restaurace Monika Jurdová.

Deník Rovnost přináší příběhy několika podniků, kde se snaží být lidem nablízku i navzdory současným opatřením, a kde berou krizi zároveň jako velkou výzvu.

Konečně jsme si našli čas na přípravu knihy, zmiňuje spolumajitel barů

Když pominu finanční stránku, současná krizová situace nám přinesla i mnohá pozitiva. Stmelila tým a umožnila vytvářet věci, na které by třeba jinak nebyl čas. To říká spolumajitel barů Jan Vlachynský.

Platforma Lidi z baru, sdružující oblíbené brněnské podniky Bar, který neexistuje, 4pokoje a Whiskey bar, který neexistuje, v době koronakrize skutečně nezahálí. „Vlastně postupně přidáváme další služby. Začali jsme s rozvážkami, nabízíme obědy ze 4pokojů, potraviny z našeho minisupermarketu, z baru rozvážíme večer drinky. Tento týden jsme otevřeli okénko,“ vyjmenovává Vlachynský.

Společně s kolegy dokonce uvažují, že některé služby by lidem nabídli i v době, kdy pandemie a opatření skončí. „Hledáme cesty, určitě bychom pak službu ještě vylepšovali," zmiňuje Vlachynský.

Současnou situaci zvládají i díky tvorbě projektů s větším přesahem. „Dostali jsme se k přípravě koktejlové kuchařky, knihy, která bude zhruba za měsíc hotová. A taky pracujeme na deskové hře,“ prozrazuje Vlachynský.

Knihu si lidé již nyní mohou objednat. Lidi z baru nabízí také další produkty. „Připravili jsme takovou malou módní značku. Kolegyně nejdříve šily roušky, a pak je napadlo, že budeme šít i trička, tak šijeme trička. Je na nich malé srdíčko, inspirovali jsme se naší kampaní, kterou jsme dělali o Vánocích u Turbomoštu," vypráví muž.

Podle něj navíc současná situace dokázala skvěle stmelit tým v podnicích. „Je u nás atmosféra nabitá přesvědčením, že vše zvládneme," tvrdí Vlachynský.

V Břeclavi jídlo dochucují slovy podpory

Solidarita a podpora. To jsou slova vystihující, jakým způsobem ke koronavirové krizi přistupuje majitelka penzionu a restaurace U Doubků v Břeclavi Eva Karlínová. „Fungujeme přes vydávací okénko a skrze rozvoz. To je pro nás novinka, jelikož předtím jsme nerozváželi. Když nás pak zavřeli, vzali jsme auta a dali se do práce,“ líčí.

S nastalou situací si Karlínová poradila jako řada jiných podniků. Jednoho dne si však řekla, že rozvážet jídlo zákazníkům a nemocnicím nestačí. Že je potřeba něco víc. Byť by šlo o drobnost. „Začali jsme na krabičky od jídel psát poděkování a slova povzbuzení. Mě by to potěšilo, tak mě napadlo, že by to mohlo potěšit i zákazníky. Zároveň jsem všem chtěla poděkovat za podporu,“ usmívá se majitelka restaurace.

A její nápad vzbudil ohlas. „Lidé to oceňují. Máme samé pozitivní odezvy. Například jsem jedné paní přivezla jídlo a ona mi darovala roušku. V tom vidím i přínos této krize. Že jsme se semkli. Pomáháme si. Zákazníci, personál, lidé. A také mám mnohem více času na rodinu,“ uzavírá Karlínová.

U okénka byl nával. A už se těšíme na zahrádku, říká kavárník

Okénko otevřeli jako jedni z prvních v Brně a hned u něj měli nával zájemců o skvělou kávu či dobroty. Majitelé brněnské kavárny Komár kafé se od začátku pandemie snaží myslet pozitivně. „Samozřejmě, nyní je to přežívání, ne žití. Ale musíme to zvládnout a bojovat, jde přece o naše živobytí,“ říká spolumajitel Jan Komárek.

V kavárně společně s otevřením okénka rozjeli projekt Svačina aneb zachraň svého brigádníka, kdy lidé pomohou koupí svačinového menu. „Co se týče okénkového výdeje, začátek byl v pozitivním smyslu ze strany zákazníků brutální. Teď už otevřelo okna víc podniků,“ zmiňuje Komárek.

Už nyní se těší, až nastane další vlna uvolnění a s ní otevření zahrádek. „A i pak vevnitř máme příjemný prostor, kde zákazníci nejsou naražení na sobě,“ poznamenává muž.

I budoucnost nevnímá černě. „V kavárně jsme optimisté, mrzí mě, že se stále všude mluví o tom, že lidi se po otevření provozoven budou bát chodit. Z toho strach nemám, naopak čekám, že budou všichni natěšení,“ zakončuje.