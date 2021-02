Do benediktínského kláštera v Rajhradě na Brněnsku míří turisté většinou kvůli Památníku písemnictví, ale v tamním areálu se nachází také záchranná stanice pro dravé ptáky. Už u vstupu jsou slyšet hlasy opeřenců. Na začátku prohlídkové trasy sedí výr Maxmilián. Je tak krotký, až to vypadá, že ani nejde o živého tvora.

V Záchranné stanici pro dravé ptáky v Rajhradě se starají o zraněné živočichy. | Video: Deník / Michal Hrabal

„Jako mládě ho našli lidé v přírodě. Chtěli si ho ponechat, ale když z mláděte vyrostl velký výr, naznali, že to není to, co očekávali. Skončil u nás, zpátky do přírody už se kvůli krotkosti nemůže vrátit, byť je zdravý," vysvětluje vedoucí stanice Jaroslav Sedláček.