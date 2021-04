Stačí si dát dobrý oběd ve vybrané restauraci a dostanou za ně vstupenky do památek zdarma. Úspěšný projekt Znojmo Zadax se uskuteční i letos. Organizátoři ze Znojemské Besedy odstartovali registraci podnikatelů.

Znojmo zaplnily v červnu a červenci davy turistů. | Foto: Deník/Dalibor Krutiš

Volné vstupenky třeba do podzemí, expozici pivovarnictví, na radniční věž či prohlídku města tak mohou zájemci čerpat od prvního června do konce září. „Projekt v loňském roce přilákal tisíce návštěvníků, kteří pomohli znovu restartovat služby spojené s cestovním ruchem. Podnikatelé se bohužel opět dostali do situace, kdy musí mít svůj provoz uzavřen nebo výrazně omezen. Právě proto naše podpora míří k nim,“ vysvětlil starosta města Jakub Malačka.