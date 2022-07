Sezónní lety loni využilo přes 176 tisíc cestujících. To je oproti roku 2020 trojnásobek, ale ve srovnání s předpandemickým rokem 2019 nedosáhl počet ani na polovinu. „Nestabilní a nepříliš předvídatelná situace na leteckém trhu sice do značné míry přetrvává, čísla se ale jednoznačně vrací k předcovidovým rokům. Nyní tedy očekáváme zhruba pětaosmdesát procent odbavených cestujících v letošní letní sezóně ve srovnání se stejným obdobím před třemi lety,“ vyčíslil vedoucí přepravního provozu Letiště Brno Radek Lang.

Zákazníky navíc láká navyšování sezónních, takzvaných charterových, letů. Díky němu se v příštím roce podívají do albánské Tirany, egyptské Hurghady a Taby, řecké Kavaly nebo na ostrovy Mallorca, Madeira a Fuerteventura. „Rozhodli jsme se, že během příštího léta otevřeme ve spolupráci s firmou Smartwings v Brně bázi a oproti letošní sezóně provoz téměř ztrojnásobíme. Na naše chartery využijeme celé letadlo a díky tomu můžeme klientům z moravské metropole nabídnout i exkluzivní novinky,“ prozradil ředitel cestovní kanceláře Čedok Stanislav Zeman.

Nové lety z brněnského letiště: na Madeiru nebo Mallorcu, známe i další místa

Celkem se tak lidé z tuřanského letiště podívají do osmnácti destinací včetně pravidelné linky do Londýna. Vedení letiště přiznalo, že je letecký spoj do Velké Británie dobře vytížený, přidávání dalších pravidelných letů ale zatím nepotvrdilo. „Se zástupci města a kraje jednáme a děláme maximum, abychom do Brna opět přivedli pravidelné lety do dalších zemí. S ohledem na stádium těchto jednání ale v tuto chvíli bohužel nemůžeme být konkrétnější,“ reagoval za Letiště Brno Radek Lang.

Na všechna místa odletí cestující na palubách společnosti Smartwings, která do Tuřan umístí další letadlo Boeing 737 se 189 místy v ekonomické třídě. Další sedadla objedná cestovní kancelář Čedok na pravidelných nebo jiných sdílených charterových letech. „Těší nás, že díky spolupráci můžeme v další letní sezoně rozšířit nabídku letů a umožnit pohodlné spojení do více destinací. S cestovní kanceláří nás pojí dlouhodobá spolupráce a věřím, že se bude i nadále rozvíjet,“ uvedl obchodní ředitel firmy Smartwings Petr Šujan.

Obavu z nedostatku personálu, který letos postihl mnoho evropských zemí a vyústil dokonce ve stávky zaměstnanců, představitelé letiště nemají. „Každý rok v hlavní sezóně odbavíme desetkrát více letů, a tedy i pasažérů, než ve zbytku roku. Běžně tedy pokrýváme nárůst letního provozu náborem sezónních zaměstnanců na některých nejvytíženějších pracovních pozicích. Pokud tedy nastanou nějaká zpoždění, ve většině případů jde o směs provozně technických zdržení kvůli počasí,“ sdělil Deníku Rovnost Lang.