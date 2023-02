U Mitrovských v Brně se ubytoval Harry Potter s kouzelným světem. Zájem je velký

/FOTO/ "No a co, že na Letohrádku Mitrovských vystavují profláklé příběhy o malém čaroději Harrym Potterovi, jehož příběhy už zná každý malý svišť?" Možná právě proto stoji za to přijít v Brně právě sem a ne jinam. Výstava za pouhých sto deset korun promyšleně kombinuje moderní technologie, LEGO, přírodní prvky a luxusní prostory Letohrádku z "dlouhého století". Nenechá tak nikoho chladným kromě vyložených odpůrců LEGA nebo virtuální reality.

Výstava je určená pro všechny příznivce světa Harryho Pottera a zavede přítomné do magické expozice ze světa čar a kouzel. | Foto: Deník/Sabir Agalarov