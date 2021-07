Mezi četné přírůstky mláďat v brněnské zoo patří i rodinka pávů, kteří se proháněli především kolem správní budovy v zoo. Před bouřlivým počasím je chovatelé ukryli do zázemí. „A také, aby měli větší klid. Budou pak v areálu zahrady navolno, případně je prodáme," nastínila mluvčí zoologické zahrady Monika Brindzáková.

Ze dvanácti letošních mláďat lišek polárních je jedenáct samečků a jedna samička. Narodili se na konci dubna a aktuálně už je lidé uvidí ve výběhu. „Chovný samec Gunnar je z roku 2018, samice Lola 2019. Plánujeme, že některá mláďata zoo opustí a přestěhují se do jiných zoo a některá zůstanou. Zatím není jasné kam," zmínila mluvčí zoo.

Návštěvníci zoo si také až do konce letošního roku prohlédnou výstavu děl z rukou dětí od tří do patnácti let ke kampani EAZA „Which Fish?“. Vystavené jsou u expozice medvědů v Kamčatské chalupě. „Soutěže se zúčastnilo celkem 125 umělců z řad jednotlivců a skupin žáků mateřských, základních a středních škol. Všechny výtvarné práce byly skvělé, proto jsme se rozhodli vystavit všechny," uvedla Brindzáková.