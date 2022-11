Brněnské vánoce mají být nejen druhé nejlepší Vánoce po těch, co mají Brňané doma, ale byly to také dva roky, co se Brněnské Vánoce kvůli pandemii covidu-19 nekonaly nebo jen velmi omezeně.

„Dvojka bude souviset s obsahem Vánoc, letopočtem i tím, že dva roky vánoční trhy nebyly. Dvakrát jsme je připravovali a ony se neuskutečnily. Na letošním ročníku nám tak velmi záleží,“ nechala se slyšet ředitelka centra Jana Janulíková.

Právě vánoční trhy na nádvoří Staré radnice byly připravované jako novinka už v minulém roce. Trvaly však pouze několik hodin, než jim kvůli zhoršující se epidemii koronaviru učinilo přítrž vyhlášení nouzového stavu a zrušení veškerých vánočních trhů. „Je to tedy skutečná novinka letošního roku,“ uvedla Janulíková.

Tou je i projekt Korzo, s nímž se město snaží bojovat proti zvyšující se návštěvností brněnského adventu. Brněnské Vánoce jsou totiž z hlediska cestovního ruchu jednou z nejvýznamnějších událostí roku. Proudí sem návštěvníci nejen z celé České republiky, ale i zahraničí. Nepřijíždějí přitom na jedno odpoledne, ale ubytují se a stráví zde i několik dní. Jenom vánoční trhy hostily v předcovidovém roce 2019 milion a půl návštěvníků.

Jako součást projektu by se tak návštěvníkům měla představit různá místa v širším centru Brna. „Cílem je, aby si návštěvníci koupili něco dobrého na trhu a potom se i s tím vydali do dalších míst v okolí a nezdržovali se jenom v centru města,“ popsala ředitelka, podle níž je důležité, aby se brněnské centrum nepřeplňovalo a zůstalo pro návštěvníky příjemné.

Ještě větší důraz letos pokládají organizátoři na kvalitní gastronomii a dobročinnost. V první řadě se s vánočními trhy propojí nejlepší brněnské gastropodniky. Mezi stánkaři tak bude i několik zástupců z nezávislého hodnocení Gourmet Brno. Ve druhé řadě organizátoři Brněnských Vánoc navázali spolupráci se spolkem Daruj Kelímek a vznikl tak unikátní projekt. Ten je spojený se systémem vratných kelímků, který na vánočních trzích funguje už od roku 2015.

„Na brněnských trzích dostanete nápoje do zálohovaných vratných kelímků. Při odchodu si potom budete moci vybrat, jestli je vrátíte a dostanete zálohu zpět, nebo ji věnujete jedné z charitativních organizací,“ vysvětlil Ondřej Šibřina ze spolku Daruj Kelímek. Vybrané organizaci poputuje sto procent vybrané částky. O charitativních organizacích, které budou do projektu zapojené, přitom rozhodnou sami návštěvníci hlasováním na facebookové stránce Daruj Kelímek.

Kromě novinek se návštěvníci vánočních trhů mohou těšit na klasickou nabídku pochutin a řemeslných výrobků. Trvat budou od 25. listopadu do 23. prosince. Na čtyřech náměstích a jednom nádvoří bude umístěno téměř dvě stě stánků. Každé z míst má přitom vlastní atmosféru. Zatímco náměstí Svobody bude tepajícím místem zasvěceným hlavně konzumaci s každoročním zimním barem, Zelný trh bude o poznání klidnější a lákat bude převážně milovníky řemesel. Dominikánské náměstí už bude sloužit adventnímu rozjímání před unikátním dřevěným betlémem.

Na Moravském náměstí pak budou stanoviště hned dvě. K Joštovi se vrátí dětský kolotoč a kruhový bar a do nově zrekonstruovaného parku velké vyhlídkové kolo. Část stánků na Moravském náměstí bude také tradičně věnováno charitě. Na nádvoří Staré radnice se bude návštěvníkům představí představí lokální výrobci, designéři, módní návrháři a umělci.

A chybět návštěvníkům nebude ani hudební a kulturní program pro dospělé i pro děti, a to nejen na náměstích, ale i o víkendech v pasáži Jalta. Speciálním tématem letošních Brněnských Vánoc je sborový rok 2023. V něm chce Kancelář Brno město hudby UNESCO začít s představováním jednotlivých významných amatérských hudebních aktivit, které v Brně našly své místo. Malou ochutnávku přitom návštěvníci zažijí už na vánočních trzích, kde se postupně představí různé pěvecké soubory působící na území Brna.

Na Brněnské Vánoce se jako každý rok těší například Michal Ruprich. Především na vánoční trhy. Oceňuje u nich právě jejich vzájemnou odlišnost. „Brněnské trhy se mi moc líbí. Mám rád, jak se zapojují všechna náměstí, přitom každé trochu jiným stylem. Když se řekne ‚Zelňák‘, vybavím si spíše řemesla. Dominikánské náměstí mám spojené s betlémem a pochutinami, náměstí Svobody zase s jídlem a bary. Na ‚Moravák‘ se budu těšit zase na to parádní šapitó,“ uvedl Brňan.

Do 13. listopadu mohou lidé na facebookové stránce Daruj Kelímek hlasovat, na které charitativní organizace budou přispívat

* 19. listopadu od 14:00 do 15:30 proběhne v Bílovicích nad Svitavou předání vánočního stromu se slavnostními proslovy a kulturním programem dětí z Bystroušky a Dětského domova Dagmar; v 15:00 se bude konat výsadba sazenic stromků; v 16:00 je naplánován odjezd vánočního stromu z Bílovic nad Svitavou do Brna; v 18:00 předpokládaný příjezd vánočního stromu do Brna; v 18:00 se lidé mohou zúčastnit komentované prohlídky Počátek adventu s Rudolfem Těsnohlídkem

* 25. listopadu v 17 hodin se slavnostně rozsvítí vánoční strom na náměstí Svobody za přítomnosti čelních představitelů města a Biskupství brněnského; už od 16:00 bude program na hlavním pódiu; před 17:00 dorazí primátorka města Brna Markéta Vaňková a zástupce Biskupství brněnského, kteří pronesou proslovy a vánočnímu stromu požehnají

* Od 25. listopadu do 23. prosince se budou konat vánoční trhy s doprovodným programem