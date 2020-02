Redaktoři Deníku Rovnost připravili výběr nejzajímavějších programů na jihu Moravy.

MASKY V AUTOBUSECH. Pestrobarevný průvod siv sobotu 22. února vychutnají v brněnské Líšni. Začne ve dvě hodiny odpoledne. Mezi maškary se vmísí i krojovaní. „Jsou daleko více ukáznění. Na slavnost, na rozdíl od masek, svědomitě trénují,“ podotkl spoluorganizátor Líšeňských ostatků Ondřej Zendulka.

Veselo nebude jen v ulicích. Průvod každoročně těší svou přítomností také nicnetušící cestující v hromadné dopravě. Podle Zendulky mají řidiči pro tradiční rej pochopení.

VAŘÍ UŽ OD PÁTKU. Veselo bude v sobotu od desíti dopoledne také v Okrouhlé na Blanensku. Fašank tam maskovaní i přihlížející slaví vždy o víkendu před popeleční středou, jídlo chystají už před ním. „Zabíjačku vaříme od pátku po celý víkend až do pondělí, kdy jídlo podáváme. Ten den také pochováváme basu, tradici jsme obnovili po dvacetileté odmlce v roce 1995,“ uvedl náměstek starosty tamních dobrovolných hasičů, kteří slavnost pořádají, Petr Kužel. Roku 1975 pochovávání ozvláštnili zápasem amerického a ruského boxera, což se znelíbilo tehdejšímu režimu.

TRADIČNÍ VÁLENÍ DÝNÍ. Originální lidové tradice se snaží udržovat v Tasovicích na Znojemsku. Slavit se chystají od soboty do pondělí. „Ze Slovácka přinesli naši předkové, a my se ji snažíme udržovat. Od soboty do pondělí pořádáme tradiční zábavu se zvyky jako válení dýní, šátková, palicová a samozřejmě pochovávání basy,“ vyjmenoval starosta tasovického sboru Miroslav Mikulík.

MASKY V CENTRU. Pestrobarevný ryk zaplníi centrum Brna. V úterý se účastníci sejdou před brněnským Palácem Šlechtičen a projdou Alfa pasáží až k Domu pánů z Lipé. Poslední únorový den chystají fašank i v brněnské Káznici.

Další masopustní akce



Hodonínsko: Veselí nad Moravou – 22. února od 10.00, Velká n. V. – 22. až 25. února

Břeclavsko: Šakvice – 22. února od 11.00, Velké Bílovice – 23. února od 14.30

Znojemsko: Únanov – 22.a 23. února

Vyškovsko: Křenovice – 22. února od 8.45

Brněnsko: Kuřim – 22. února od 10.00

Podrobný seznam masopustních akcí hledejte na webu vašeho regionálního deníku, v záložce servis