„Doufám, že dvě sedmičky vročení budou šťastným číslem a pomohou naplnit všechna očekávání, jež si po dvouleté pauze s festivalem spojujeme. Určitě to bude radost z osobních setkání s přáteli, muzikanty, tanečníky a zpěváky, kteří vytvářejí neopakovatelnou atmosféru našeho festivalu,“ uvedl prezident festivalu a ředitel pořádajícího Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša.

Šardická Mladá muzika opanovala Čermákovo Vysoké Mýto

Letos Strážnice nabídne čtyřicet programů v premiérách a dalších osm v reprízách. Za nimi návštěvníci budou moci zavítat nejen do amfiteátrů zámeckého parku nebo do skanzenu, ale také do kostela Nanebevzetí Panny Marie, synagogy i do ulic historického města a na jeho náměstí.

„Celkem jsme pozvali 135 souborů a skupin z České republiky, čtyřiačtyřicet soutěžících ve verbuňku a jednadvacet řemeslníků, kteří se honosí titulem nositel tradice lidového řemesla. V zábavních střediscích v parku se vystřídá třináct cimbálových muzik a pět dechových kapel,“ přiblížil nabídku tajemník strážnického festivalu Petr Horehleď. Kromě toho se mohou hosté těšit také na sedmnáct menších skupin a sólistů především ze Slovenska a Německa.

Nejvzdálenější účastníky ze zahraničí spojí pořady Z krajin za obzorem. Přestaví se tak soubory z Rumunska, Srbska, Slovenska, Ukrajiny a Gruzie. „Soubory jsou především z evropského prostoru z několika důvodů. Události minulých let totiž zasáhly nejen naše soubory, ale i ty zahraniční, takže pro některé skupiny je v současné době stále těžké cestovat. Přesto jsou pozvané soubory velmi kvalitní,“ upozornila autorka zahraničního pořadu Markéta Vašulková.

Na festivalové pódium se navíc vrátí Lužičtí Srbové. „Nejmenší západoslovanský národ si udržel svůj jazyk a kulturu po staletí, i když slovanské obyvatelstvo v Lužici nikdy nemělo svoji šlechtu, nezískalo většinu v žádném velkém městě a nevytvořilo vlastní stát. Tím důležitější byly a jsou pro život Lužických Srbů tradice, zvlášť silné v katolické oblasti v okolí kláštera Marijina hwězda,“ přiblížili tvůrci Vojtěch Kouba a Jana Šiktancová.

Ve strážnické synagoze se návštěvníci dočkají židovské hudby a zpěvu. „V programu zazní písně v hebrejštině, jejichž texty vycházejí ze stěžejních modliteb židovské liturgie,“ sdělila Zita Skořepová-Honzlová.

Spory o chrám na hřbitově v Hodoníně: zákaz, odvolání i klíč v rukou strážníků

Tradiční regionální pořad folklorních souborů letos zavede téměř za humna, na Hanou. „Do regionu ve středu Moravy, kde se protíná celá řada východních i západní vlivů na lidovou kulturu. Budou jí patřit nejen hlavní pódiové pořady, ale také řada doprovodných pořadů, které seznámí naše návštěvníky s lidovým oděvem, hudební tradicí a aktivitami, které s Hanou bezprostředně souvisí,“ připomněl Šimša.

Na druhé straně vzhledem k současné situaci přistoupili organizátoři ke zdražení třídenního festivalového vstupného, u něhož už začal předprodej, a to na tisíc korun pro klasické návštěvníky a na osm stovek pro studenty. „Zvýšily se totiž všechny vstupy, dotýká se nás to především u cen pohonných hmot. Jelikož je náš festival celorepublikový i mezinárodní, tak dopravu všech souborů, které sem přijíždí, hradíme z našeho rozpočtu. Běžná suma na krytí doprav souborů se letos navýšila téměř dvojnásobně,“ vysvětlil prezident akce.

Další zvýšení nákladů způsobilo také zdražení jídla u stravování účinkujících a rostoucí ceny za noclehy, jejichž kapacity v regionu snížil nedávný příchod lidí z válkou strádající Ukrajiny. „Možná budeme muset přistoupit i k tomu, co se tady za posledních třicet let nestalo, a to je i ubytování v tělocvičnách strážnických škol,“ nastínil reálnou možnost Šimša. Přesto budou mít návštěvníci do patnácti let vstup v doprovodu dospělého zdarma.

Pořadatelé navíc doufají, že se jim podaří překročit i návštěvnost z předkoronavirové éry, která se dostala i bez započítání stovek účinkujících nad třicetitisícovou hranici. „V době pocovidové je hlad po jakékoliv akci a strážnický festival má pořád velké renomé u návštěvníků, takže odhad pro letošek je přes pětatřicet tisíc lidí,“ doplnil Horehleď.