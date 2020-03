Vždy jsem měl jasno, co mě baví. To byl jeden z mých motorů, říká hlas Mickeyho

Jeho nadšení dokáže okolí nabít. A i když ho práce na chvíli zcela vyčerpá, na otázku, zda by si dnes zvolil stejnou životní cestu, odpoví: „Žiji svůj sen, co myslíte?“ Dabér a dabingový režisér Michal Michálek pocházející z Hodonína coby mladík opustil příhraniční město a vkročil do tvůrčí branže. Uspěl. Jeho jméno zní při začátcích i koncích filmů či seriálů.

Dabér Michal Michálek z Hodonína je exkluzivním hlasem Mickey Mouse v České republice. | Foto: Osobní archiv

Vypracoval se vysoko. V České republice je například exkluzivním hlasem Mickey Mouse, jehož při současných omezeních kvůli koronaviru doma slyší mnohé děti i dospělí. Když Michálek před lety navštívil Spojené státy a lidé se dozvěděli, co dělá, stal se v jejich očích celebritou. „Vůbec jsem netušil, jakou moc tam ta postava má,“ líčil pak. Návrh nového územního plánu? I s podzemní dráhou na západ Brna Přečíst článek › Jeho hlasový otisk je ale patrný v mnoha dalších počinech. Režíroval třeba své kolegy propůjčující hlas postavám ve světovém seriálovém hitu, Teorii velkého třesku. „Vždy jsem měl jasno o tom, co chci dělat a co mě baví. Možná tohle byl jeden z těch velkých motorů, které mě hnaly kupředu,“ říká Michálek o své cestě. Když slyší dotaz na největší životní výzvu, vzpomene zápolení sám se sebou. „Abych se dokopal vstát a jít do práce v době, kdy mi nebylo úplně dobře na duši,“ prozrazuje. Nyní už je to jinak. Současná výzva zní: „Dokázat, že s úsměvem a humorem jde všechno líp.“ Přijít o příjem, nebo být měsíc bez rodiny? Pendler musí zůstat v Rakousku Přečíst článek › Vystudovaný herec, co chtěl dělat raději dabing než činohru, si i díky tomu na nedostatek práce stěžovat nemůže. „Mám několik zajímavých projektů, které jsou ve fázi příprav, takže o nich nesmím hovořit. Kdybych měl ale na sledování televize více času, jako divák bych se těšil,“ dodává Michálek. Dabování ve volném čase mění za cestování. V původním plánu měl Madrid. Pak ale přišel koronavirus. A tak o to více pracuje.

