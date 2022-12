VIDEO: Chtěli ukrást ozdoby z vánočního stromu ve Znojmě, chytili je při činu

Odezva cestujících řidičku Doležalovou těší. „Jezdíme takhle před Mikulášem šest let, od té doby, co jsem řidičkou městské autobusové dopravy. Rozhodly jsem se s dcerou, že v tomhle advetním čase uděláme cestujícím radost. A odezva lidí je bezvadná, fandí nám, fotí se s námi. A proto nás to pořád baví,“ říká Doležalová, která do řidičského křesla přešla od práce v kanceláři.

Zdroj: Martin Moštěk

V čertovském a andělském obleku jezdí celou směnu. „Začínáme brzy ráno a jezdíme do večera, zhruba do devíti. Občas se navečer stane, že nastoupí i Mikuláš s andělem a čertem a pár zastávek se svezou, když jdou za dětmi do rodin. A někdy se trochu diví, když nás tady vidí,“ usmívá se Doležalová.