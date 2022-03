Svézt se vlakem Moravan z Brna do Břeclavi, případně až do Olomouce, může být příjemným překvapením pro ty, kteří cestují na linkách zastaralými vlakovými soupravami s koženkovými sedadly a s pomalou jízdou. Nové soupravy InterPanter překvapí nejen rychlostí, ale i komfortem.

„České dráhy pořídily v roce 2015 za pomoci fondů EU celkem šest souprav InterPanterů – dvou třívozových jednotek a čtyř pětivozových jednotek nasazovaných na linku R13 Brno-Břeclav-Olomouc,“ upřesnila vedoucí tiskového oddělení Českých drah, a. s., Vanda Rajnochová.

Podle jejích slov mimo soupravy zakoupené z evropských peněz nakoupily České dráhy ještě dalších osm souprav InterPanterů, které jezdí mezi Prahou a Brnem. Zajímavosti o modrých InterPanterech přidal náměstek generálního ředitele a člen představenstva odpovědný za osobní dopravu ve společnosti České dráhy, a. s., Jiří Ješeta: „Jednotky InterPanter vyrobila pro naši společnost Škoda Vagonka. Tyto vlaky dosahují rychlosti až 160 kilometrů v hodině a jejich předností je vysoké zrychlení, díky kterému dosahují zkrácení cestovních časů. Zlepšují tak jízdní řád a jeho spolehlivost pro cestující.“

Pohodlný nástup i posezení

Do vozu InterPanter nastupují cestující dvoukřídlými dveřmi, přičemž dveře jsou ovládány tlačítky, která jsou za jízdy blokována. Protože jde o bezbariérový nízkopodlažní vůz, mohou do něj pohodlně nastoupit i handicapovaní cestující na vozíčku nebo maminky s kočárky. Komfort skýtá i samotný klimatizovaný světlý interiér vozu.

Základem jsou polstrovaná ergonomická sedadla, u nich si lze cestování zpříjemnit polohováním. Navíc lze ve vozech pracovat, studovat nebo se bavit díky možnosti zapojení elektroniky do elektrické sítě a fungujícího Wi-fi připojení. Tří až pětivozová jednotka disponuje 200 až 350 místy k sezení. Celkem se soupravou může svést až 1750 cestujících. Displeje uvnitř vozu v průběhu cesty informují například o tom, která zastávka následuje či jaká je aktuální rychlost vlaku.

Jednotlivé oddíly vozu jsou oddělené posuvnými automaticky ovládanými dveřmi. Ve voze je vyhrazený prostor pro přepravu kol a dětských kočárků, případně rozměrnějších zavazadel. Součástí vozu je WC a oddělení pro maminky s dětmi do 10 let. Ve vozech první třídy je mimo jiné i prostor s automatem na občerstvení a prostorné toalety pro vozíčkáře.

Jak Interpantnery přišly ke svému jménu

Jednou z dalších zajímavostí vozů InterPanter je jejich název. Vedoucí tiskového oddělení Vanda Rajnochová objasnila: „Název vzešel ze soutěže, kterou České dráhy společně se skupinou Škoda Transportation vyhlásily v roce 2015. Veřejnost v ní mohla posílat své návrhy na pojmenování nového rychlíkového vlaku. Zvítězil název InterPanter.“ Podrobnosti o soutěži přibližují na svém webu České dráhy: „Své náměty zaslalo 2333 hlasujících. Jeden z účastníků soutěže zaslal dokonce neuvěřitelných 246 návrhů. Celkem obdržely České dráhy a Škoda Transportation 5097 návrhů jména pro nový vlak.“ Z tohoto množství byl nakonec vybrán InterPanter.

Podle Českých drah, a. s., souvisí pořízení nových elektrických jednotek s přípravou na otevírání trhu dálkové osobní železniční dopravy. Využití ucelených jednotek v dálkové dopravě v Česku nebylo před rokem 2015 na rozdíl od západní Evropy příliš obvyklé.

„Tento koncept je přitom pro některé rychlíkové linky výhodný. Umožňuje na nich garantovat vysokou kvalitu služeb, optimalizovat náklady na provoz dálkových vlaků, například v oblasti poplatku za dopravní cestu. Díky možnosti rychle spojovat a rozpojovat několik jednotek do jednoho vlaku prostřednictvím automatických spřáhel pak může dopravce pružně reagovat na poptávku cestujících ve špičce a v době nižšího počtu cestujících nebo v některých úsecích tratí. Včetně možnosti vytvářet přímá, takzvaná křídlová spojení bez nutnosti přestupování. Ucelené jednotky v dálkové dopravě hojně využívají například ve Švýcarsku, Velké Británii, Dánsku nebo v Nizozemsku,“ uvádějí České dráhy.

Jiří Ješeta: Modernizace vozového parku pokračuje

Nové komfortní vozy Českých drah začaly jezdit před sedmi lety na lince R13 Brno-Břeclav-Olomouc. Co tomu předcházelo a jak se díky evropské dotaci přes 943 milionů korun zlepšilo cestování na zmíněné trase, vysvětlil náměstek generálního ředitele a člen představenstva odpovědný za osobní dopravu ve společnosti České dráhy, a. s., Jiří Ješeta.

Co vedlo České dráhy k pořízení nových souprav, které podpořily dotacez fondů EU?

Abychom přilákali cestující do vlaků, potřebujeme nové, moderní soupravy, které nabízejí široké množství služeb. Proto do nových vlaků dlouhodobě investujeme nemalé finance. Dobrou zprávou pro cestující je, že modernizace vozidlového parku Českých drah dále pokračuje a i v příštích letech pokračovat bude. V dalších deseti letech plánujeme investovat do nových vlaků další desítky miliard korun.

Jedním z hlavních důvodů k pořízení těchto souprav bylo zajištění bezbariérového přístupu do vlaků, což umožní jednodušší cestování pro všechny skupiny obyvatel. Snadný přístup do vlaků tak mají handicapovaní, ale třeba i maminky s kočárkem, cyklisté a další osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, včetně seniorů.

Na kolik peněz celý projekt vyšel a kolik z toho činila dotace? Kolik vozů z ní bylo zakoupeno?

Celkové náklady na nákup šesti nových elektrických jednotek, které dostaly označení InterPanter, činily téměř 1,35 miliardy korun, z toho evropská dotace pokryla zásadní část nákladů, jednalo se o částku více než 943 milionů korun. Pořídili jsme celkem 26 nových vozidel, která jsou uspořádána ve čtyřech pětivozových a ve dvou třívozových jednotkách.

V čem jsou nové vozy lepší než dřívější? Jakými zajímavostmi disponují?

Soupravy zákazníkům nabízejí moderní, přehledný, světlý a klimatizovaný interiér. Nástupní prostory mají sníženou podlahu a jsou tak bezbariérové. Zárukou pohodlné jízdy jsou polstrované a polohovatelné sedačky, dále oddíly pro cestující s malými dětmi. Samozřejmostí jsou elektrické zásuvky 230 V pro napájení drobné elektroniky, moderní audiovizuální informační systém s LCD displeji, palubní Wi-fi připojení k internetu nebo nástupní dveře ovládané tlačítky a za jízdy blokované.

Která čísla z vaší statistiky týkající se linky Brno-Břeclav-Olomouc stojí podle vás za zmínku?

Na přímé lince Brno – Břeclav – Olomouc nasazujeme InterPantery na celkem sedmi rychlících, označených jako Moravan, v každém směru. Spojení je zajištěno každé dvě hodiny. V přepravní špičce se cestující svezou InterPantery na dalších čtyřech párech rychlíkových spojů z Brna přes Břeclav do Hodonína a zpět. Na páteřní jihomoravské trase pak tyto moderní soupravy jezdí ve špičce každou hodinu. Jeden pár rychlíků zajišťují InterPantery ještě mezi Olomoucí a Břeclaví.

Cestující mohou využít jak druhou, tak první třídu, a pokud chtějí mít zajištěné místo k sezení, mohou využít nákup místenky. Nejpohodlněji si jízdenku zakoupí v našem e-shopu na webu nebo v aplikaci Můj vlak.

Jaké novinky pro zlepšení komfortu cestujících na jižní Moravě chystají České dráhy letos?

Během současného jízdního řádu bude jezdit na linkách R9 z Brna do Prahy přes Vysočinu a R12 Brno – Olomouc – Šumperk více moderních vozů, které jsou vybaveny klimatizací, zásuvkami a připojením k Wi-Fi. Připravujeme se také na provoz zcela nových jednotek Moravia, které jsou shodné koncepce jako soupravy RegioPanter. Ty si objednal Jihomoravský kraj a cestující se s nimi svezou na linkách S2 Křenovice hor. n. – Brno hl.n. – Letovice a S3 Hustopeče u Brna – Brno hl.n. – Tišnov.

