Monumentální plátna Muchovy Slovanské epopeje jsou opět po deseti letech v moravskokrumlovském zámku. Krumlovským se tedy podařilo to, o čem léta snili a za co bojovali. Sice jsou zde plátna jen na výpůjčku, ale jsou "doma".

Nejen lidé z jižní Moravy, kteří mají k unikátním obrazům vztah, se tak mohou opět pokochat pohledem a zamyslet se nad historií naší země přímo v Moravském Krumlově.

Slovanská epopej:



- Cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, v nichž Alfons Mucha ztvárnil dějiny slovanských národů.



- Vznikal v letech 1910–1928 na zámku Zbiroh na zakázku od Charlese R. Crana.



- Mucha dokončované obrazy postupně podmínečně předával Praze.



- V roce 1950 byla díla převezena do Moravského Krumlova.



- Tam byla zrestaurována a vystavena od roku 1963.



- V roce 2011 byla kvůli soudnímu sporu převezena zpět do Prahy.



- 17. června 2021 schválili pražští zastupitelé zapůjčení díla na pět let do Moravského Krumlova.



- Převoz se uskutečnil postupně od 22. do 24. června 2021, za přísného utajení.



- 19. července byla plátna v Moravském Krumlově představena médiím.