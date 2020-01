Krušné chvíle čekají nejspíš už od pátku na řidiče a cestující na Břeclavsku. Silničáři totiž začnou s opravami úseků, po kterých povede devítiměsíční objížďka kvůli výměně mostu na silnici I/52 přes Novomlýnské nádrže.

Přestože se objízdnou trasou přes okolní obce vydají kamiony až v březnu, už nyní se musejí silničáři na stavbu připravit. Nápor dopravy okolní cesty a hlavně mosty nemusejí vydržet. „Provizorně je zpevní vojenské mosty mamuty. Uzavírky mají trvat asi čtrnáct dní. Kdy se přesně ale který úsek bude opravovat, nevíme. Harmonogram stále nemáme,“ kroutil hlavou novosedelský starosta Adam Hrůza.

Na nedostatek informací ze strany Ředitelství silnic a dálnic upozorňují i další starostové z dotčených obcí. „Jediné, k čemu jsme se měli vyjádřit, je dopravní značení. Informace o opravách silnic nebo o chystané objízdné trase dosud nemáme žádné,“ dodal dolnodunajovický starosta Vít Záboj. Zástupci Ředitelství se redakci Deníku Rovnost ani po pěti dnech a opakovaných dotazech k situaci nevyjádřili.

Jasné zatím je, že od pátku se uzavře most přes řeku Dyji mezi Novosedly a Drnholcem. Přibude tam mamut. Omezení má trvat do 17. února. „Komplikace to bude. Objízdná trasa povede přes Brod nad Dyjí, což znamená asi o patnáct minut delší cestu,“ poukázal Hrůza.

Výluka čeká autobusové spoje linek 174 a 530. Především pak ranní spoje mohou jet o deset, patnáct až dvacet minut dříve než podle standardního jízdního řádu. „Linka 530 zcela vynechá Brod nad Dyjí. Linka 174 pojede z Novosedel do Drnholce přes Brod nad Dyjí. Tam bude mimořádně po dobu výluky zastavovat všemi spoji, kterými přes obec pojede. Nahradí tak linku 530 v úseku Brod nad Dyjí – Drnholec,“ upozornili na změnu v jízdních řádech zástupci společnosti Kordis.

Jakmile toto omezení skončí, zřejmě na ně hned naváže další. „Dojde k uzavření mostu mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami. Omezení se bude týkat linek 105 a 530,“ sdělili zástupci koordinátora dopravy v kraji.

Obavy z chystaných uzavírek mají i místní. „To abychom si pořídili letadlo. Autem to bude horor,“ reagovala na informaci na Facebooku obce Novosedly Renata Huťková. Podobně se vyjádřil i Jaroslav Horák. „Dostat se z Hrušovan nad Jevišovkou do cihelny do Novosedel? To abych objel půl okresu,“ napsal.

Provizorní most přes Novomlýnské nádrže je v provozu od podzimu 2018. Stávající je ve špatném stavu a čeká ho oprava.

Obce, kterých se dotknou uzavírky

- Silničáři plánují začít s opravami mostu přes Novomlýnské nádrže v březnu. Objízdná trasa přes obce na Mikulovsku potrvá asi tři čtvrtě roku.

- Nejprve se uzavře most přes řeku Dyji mezi Drnholcem a Novosedly. Zpevnit ho má takzvaný mamut.

- Opravy a uzavírky čekají také mosty mezi Dobrým Polem a Novosedly, Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami a most v Dolních Dunajovicích.

- V poslední etapě počítají silničáři s uzavřením mostu mezi Pasohlávkami a Drnholcem.