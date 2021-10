Podle svých slov se v kostýmu trestance snažil co nejvíce napodobit současného premiéra Andreje Babiše, kterého by rád viděl kvůli jeho kauzám za mřížemi. Zmínil například neuzavřené případy Čapího hnízda nebo otrávené řeky Bečvy. „Byl to jasný vzkaz. Prosím, dostaňte mě tam, kam patřím. Váš Andrej Babiš/Bureš,“ okomentoval svůj postoj Dvořák.

Vězeňský kostým měl z půjčovny a při vstupu do volební místnosti na něj prý řada lidí reagovala. „Někdo se divil, co to jde za magora. Další na mě ale volali, jste to vy pane Babiši? A chtěli se fotit,“ dodal muž.

V hlavním městě volil na voličský průkaz, protože trvalé bydliště má stále na jihu Moravy. Tam loni při krajských volbách přišel v tričku, na kterém byly našité červené trenýrky. „Proč červené trenýrky? Myslím, že to každý pochopí. Je to můj vzkaz prezidentovi Miloši Zemanovi. I když jde jen o krajské volby. Podle mě se nechová při epidemii koronaviru jako hlava státu. Jen na chvíli vyleze ze své hradní skrýše, poplive kritiky a zase zaleze. Chtěl jsem jen poukázat na to, že jsme si podle mě nevybrali dobře,“ okomentoval tehdy svoji vizáž Dvořák.