/FOTOGALERIE/ Elektřina. Právě ta byla hlavním motivem Muzejní noci v Technickém muzeu v Brně. Návštěvníci se v sobotu dočkali například bleskové či laserové show, pokusů s elektřinou nebo laserového bludiště. Připomněli si tak osmdesát let od úmrtí elektrického mága Nikoly Tesly. Muzeum už na konci dubna na jeho počest otevřelo výstavu. I tu si lidé o Muzejní noci mohli prohlédnout.

Muzejní v Technickém muzeu v Brně 2023. | Video: Deník/ Sabir Agalarov

„Mezinárodní projekt s názvem Není TESLA jako Tesla věnovalo Technické muzeum v Brně Nikolu Teslovi a zejména podnikům, které působily u nás v letech 1946–⁠1989 pod zkratkou TESLA. Návštěvníci se mohou seznámit s životním osudem Nikoly Tesly, historií firmy i jejími výrobky od součástek po měřící zařízení, přes televize, rádia, gramofony, magnetofony, počítače a další produkty,” uvedla k aktuální výstavě mluvčí muzea Taťána Krajčírovičová.

Program Muzejní noci zaměřený na elektřinu se konal v bezprostřední blízkosti budovy. Kromě Technického muzea, které si pro návštěvníky připravilo laserovou show, tu mělo své zastoupení Úžasné divadlo fyziky nebo Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Podívejte se na laserovou show

Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

Zatímco první si připravilo pokusy s elektřinou a laserové bludiště, druhá předvedla bleskovou show ukázkou Teslova transformátoru, asynchronní stroje či Jákobův žebřík. K vidění byly i rádiem řízené modely napodobenin dopravních prostředků.

V expozici Optiky část elektronových mikroskopů oživili pracovníci firmy Thermo Fischer Scientific a pro ty malé bylo nachystané stanoviště s jednoduchými úkoly. V Technické herně si zájemci vyzkoušeli některé fyzikální zákony a bezdrátový přenos elektrické energie a v expozici Výpočetní techniky si zahráli retro hry.

Z aktuálních výstav si kromě té na oslavu Teslova fenoménu si návštěvníci mohli prohlédnout také výstavu Umění kovadlin se stanovištěm pro děti, výstavu Digitálky a interaktivní výstavu pro rodiny s dětmi Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem.

Nadace Sirius umožnila zájemcům si vyzkoušet, jakým výzvám čelí lidé s poruchou sluchu, lidé slabozrací a nevidomí nebo lidé nepohybliví při běžných domácích pracech nebo třeba cestování

Program trval zhruba od šesti hodin do půlnoci. Vstupné na Muzejní noc bez prohlídky výstavy Není TESLA jako Tesla si návštěvníci mohli zakoupit za dvacet korun. Vstupné i s výstavou pak za osmdesát korun. Děti do šesti let a hendikepovaní měli vstup zdarma.