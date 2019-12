Období Vánoc se obává například předseda Okresního mysliveckého spolku Hodonín Radovan Mančík. „Letos ještě problémy s krmením zvěře nebyly, objeví se až kolem Vánoc. Lidé do lesa nosí zbytky z vánočních hostin, což je špatně. Připomínáme to každoročně, ale situace se nelepší. Krmit zvěř přitom vůbec není třeba, dáváme jí potravy dost,“ zdůraznil Mančík.

V Brně lidé jídlo nosí třeba do obory Holedná. Ani tam podle Moniky Neshybové ze společnosti Lesy města Brna, která má oboru na starost, ale zvěř nestrádá. „Denně dostává čerstvé krmení. Potraviny, které lidé do obory přináší vkládají do bedny u vchodu. Odborník je poté vytřídí a zvěři dá pouze to vhodné,“ popsala.

Doplnila, že návštěvníci nosí například lidské dobroty, plesnivé pokrmy, brambůrky nebo ovoce. „Zvěř z našich lesů si neumí oloupat pomeranč nebo banán, což jsme v bedně našli také,“ dodala.

Myslivci v brněnských Tuřanech se potýkají s opačnou situací. „Máme na starost polní honitbu, kde ke krmelcům chodí převážně srnčí, zajíci nebo bažanti. Lidé tam krmení nenosí, naopak se nám občas stalo, že něco zmizelo. Například kukuřice, které jsme pověsili. Kdyby je sežrala zvířata, zůstanou šišky, takhle ale nezbylo nic,“ zavzpomínala jednatelka Okresního mysliveckého spolku Brno Žaneta Živělová.

Semínka pro ptáky

Ptáky mohou Brňané nakrmit například v parku na Moravském náměstí, na Komenského náměstí nebo na Kraví hoře. „Umístili jsme letos jedenáct krmítek, která pravidelně kontrolujeme a doplňujeme. Přisypat slunečnicová semínka, drcené vlašské ořechy či jeřabiny však může kdokoliv,“ uvedla mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Podle odborníka z jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Gašpara Čamlíka veřejných krmítek v kraji přibývá. „Jsou oblíbená, což je dobře. Lidé se alespoň podívají na ptáky. Pro ně je to pomoc, i když se dokážou uživit i sami,“ míní.

Ornitolog z brněnské Mendelovy univerzity Jiří Foit doplnil, že u krmítek je důležité, aby byla čistá i dobře sestavená. „Nesmí se uvnitř hromadit trus a potrava musí zůstat suchá,“ vysvětlil.

Deset veřejných krmítek i s naučnými cedulemi najdou lidé například i v brněnských Židenicích.

Čím krmit a čemu se vyhýbat

Lesní zvěř – ano: suché neplesnivé pečivo, české ovoce a zeleninu. Nejraději mají jablka a mrkev, nepohrdnou kořenovou zeleninou nebo salátem. Dále mohou být kaštany, žaludy, bukvice, jeřabiny, kukuřice, ječmen

Lesní zvěř – ne: lidské dobroty, plesnivé zbytky, cukroví, brambůrky, pečivo, cokoliv na špagátu

Ptáci – ano: slunečnicová, hořčičná i konopná semínka, sušené bobule jeřabin

Ptáci – ne: sůl a koření