Představitelé kraje ve spolupráci s hasiči připravují pro ukrajinské migranty provizorní ubytování v tělocvičnách. První haly měly být připraveny už v pondělí, nakonec se jejich otevření o den posunulo. „Do tělocvičen budeme Ukrajince přijímat od úterý. Nachystány budou tělocvičny v Hodoníně a Mikulově,“ dodala Knotková. Kapacita každé z nich bude sto lůžek.

Členové krajského asistenčního centra na výstavišti v pondělí k páté hodině odpoledne zaregistrovali 625 Ukrajinců. Od začátku fungování centra na výstavišti odbavili 13 444 lidí, ubytovali jich 2 988.

Místo komerčních ubytovacích služeb uprchlíky stěhují do připravených kójí na výstavišti. I tato místa k přespání by však měla být jen dočasná. „Za pár dní pojedeme za sestrou do Prahy, musí ale vše připravit. Takže jsme tu jen na pár dní,“ potvrdila i Daria.

