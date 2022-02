Mezi prvními mizí ze zásob jitrnice či jelita. Okolo poledne už nejsou ani zabíjačkové balíčky. Mix obsahuje škvarky, tlačenku, klobásu, jitrnici i jelito. Organizátory zájem příchozích do jisté míry překvapil, možná až předčil jejich očekávání. „Na to, že jsme o akci dávali vědět pouze přes Facebook, přišlo lidí hodně. Určitě jich bude několik stovek," prohlašuje zhruba v poledne Jan Tkadlec z pořadatelského týmu.

Zabíjačkové speciality připravil řezník z nedalekých Blažovic. K němu musí organizátoři už okolo dvanácté hodiny zajet pro další dobroty, protože kvůli velkému zájmu překvapivě brzy došly.

Na dobré náladě ale některé chybějící speciality nikomu rozhodně neubírají. „Budeme tady až do tmy," slibuje Michal Holemý, který se musí otáčet za pultem se zabíjačkovými dobrotami. Co chvíli musí zamíchat prdelačku. V mezidobí, když zrovna není potřeba nikoho obsloužit, pak klábosí s kamarády.

Do areálu míří i celé rodiny s dětmi. Nejmenší se mohou projet třeba na ponících. Některým se daří přemluvit rodiče, aby jim koupili cukrovou vatu.

V zadní části areálu je zaparkovaných několik kusů těžké vojenské techniky. Zvědavci nahlíží do jejich kabin, někteří do nich i nasedají. O kousek dál mohou lidé nakouknout i do bunkru nebo improvizovaného muzea vojenské historie. V něm dostává malý chlapec od muzejního správce dvě několikacentimetrové nábojnice. „Zapálit, zapálit," křičí nadšeně mladý návštěvník, čímž mezi dospělými vyvolává pobavení.

Později přichází na řadu několik komentovaných prohlídek areálu. V první várce se přidává zhruba desítka lidí. Mnohem víc jich však zůstává sedět v přední části areálu, kde si mohou nadále vychutnávat zabíjačkové speciality. Až do vyprodání všech zásob.