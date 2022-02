Nápad natočit současný vzhled původně lichtenštejnského mlýna ze šestnáctého století vznikl teprve před nedávnem. „Přivedl mě k němu Filip Šálek, který mi napsal někdy na konci ledna. Tedy v době, kdy se objekt prodával novému majiteli, a kdy se o něm opět začalo hodně mluvit,“ přiblížil Hotař, který je spolutvůrcem sci-fi komedie BřecLIVE.

Po Břeclavských hororových Vánocích a průletu kostelem svatého Václava tak jde už o třetí počin v poměrně krátkém čase, který na sebe strhává pozornost diváků. „Nápad natočit mlýn podobným stylem jako Břeclavské hororové Vánoce jsem přijal ihned za svůj. Opět to zapadá do mého konceptu ukázat Břeclavanům místa, která každý zná, každý kolem nich projíždí, ale nikdo pořádně neví, co je za jejich zdmi,“ pokračoval autor. Rychlého svolení se mu dostalo i od nového majitele mlýna, jímž je podnikatel Josef Anovčín.

Obnova parku v Hruškách po tornádu: podívejte se na vítězný návrh studentů

Obavu měl podle svých slov jedinou. A totiž neztratit dron. „Jelikož jsem poměrně často létal nad vodou a hledal možný vlet do mlýna, reálně hrozilo utopení dronu. Do jedné části objektu, konkrétně do dřevěné sýpky, jsem navíc neměl možnost vstupu. Nebyly tam žádné schody. Pokud bych s dronem uvnitř někde narazil, musel bych sehnat poměrně dlouhý žebřík. V mezičase by však hrozilo přehřátí dronu. Ten je totiž chlazený za letu vzduchem, a pokud se delší dobu nepohybuje, tedy nechladí, může dojít k jeho zničení,“ zdůvodnil Hotař, který se poměrně rychle spřátelil i s lidmi, kteří stále ještě útroby mlýna obývají.

Téměř tříminutové video mělo být původně o něco delší. „Chtěl jsem proletět mlýn podrobněji a ukázat více, ale v dnešní době rychlých videí by nikoho to moje pětiminutové nezajímalo,“ zmínil tvůrce.

Při natáčení zažil hned několik příjemných, ale i nepříjemných, překvapení. „Nejprve mě dostalo to neuvěřitelné množství nepořádku, které se tady za ta léta nahromadilo. Z videa to není patrné, ale v některých částech se doslova prodíráte odpadky,“ popisoval Hotař.

Výborné víno s výhledem na Pálavu. Tour de sklep v Popicích trhl rekord

Zároveň mu problesklo hlavou, jak v těchto podmínkách ještě vůbec někdo může v současnosti žít. „Potom se ale pocity obrátily. Jak jsem prolétával mlýn, uvědomoval jsem si krásu tohoto prostoru. Žárem pokroucené ocelové nosníky, vypadané cihly ze zdí, zachovalá dřevěná konstrukce sýpky, stromy a keře uprostřed budov, kterými si příroda bere tento prostor zase zpět. To všechno ve mě vzbuzovalo až romantické představy,“ usmíval se filmař.

Video vzniklo jednoho slunného dne. „Ale několikrát jsem byl na místě i v podvečer nebo před bouřkou, a to byla teprve ta správná atmosféra!“ vyzdvihl Břeclavan, který aktuálně pracuje na dalších zajímavých videích.