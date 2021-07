/FOTO/ O zajímavostech či historii z míst, která mají rádi nebo se zde narodili, vypráví Brňané v novém audioprůvodci. Záznam o svém kousku Brna může namluvit každý.

Hádeckou planinku ve vyprávění představí Vilém Jurka. | Foto: Se souhlasem TIC Brno

Kromě moře a velehor najdou lidé v brněnském Komíně všechno, co potřebuje duše, smysly a tělo Středoevropana. Tak prezentuje v novém průvodci svou městskou část místní Zdeňka Pitrunová. „V první řadě je tu řeka. Na jejích březích kvete nejen rozrazil, ale především turistika a cykloturistika. Až do začátku 20. století se v zimě na řece sekal led, ten se rozvářel do proslavených brněnských sklepů a pivovarů,“ vypráví Pitrunová.