Do vzduchu nestartuje jen proto, aby byl obrazně blíž k Bohu, ale aby si pročistil hlavu. A také načerpal energii, pořídil pěkný snímek a hlavně, aby rozdával radost. Léta totiž s sebou do vzduchu bere další pasažéry. „Už se mnou letěla řada lidí, kteří chodili o holích nebo byli na vozíčku. Jejich radost byla neskutečná. Moc si to užili. Můj zážitek z letu se tím vždycky násobí,“ vysvětluje Lazárek a dává k dobru hned několik vtipný historek ze vzdušných toulek.