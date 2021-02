Lvice Anoona se narodila páru lvů konžských, Lolkovi a Kivu, zároveň se lvem Akashingou. Pohled na lví mláďata, nyní už mladé dospělé lvy, těšil návštěvníky brněnské zoo zhruba tři roky. „Přišel čas, kdy se oba vydají do světa. Anoona najde nový domov v Śląski Ogród Zoologiczny," uvedla mluvčí brněnské zoo Monika Brindzáková. Jde o velkou zoo na jihu Polska.

Anoonin bratr, lev Akashinga, zatím zůstává v Brně. Podle původních plánů měli oba potomci páru brněnských lvů konžských odjet do Polska již loni v létě, a do stejné zoologické zahrady. Vše ale zkomplikovala koronavirová pandemie, která zasáhla i plánované transporty zvířat po Evropě. „Vzhledem ke koronavirové situaci nyní o přesunu Akashingu jednáme, z Brna pojede o něco později než jeho sestra, a nakonec zřejmě i do jiné zoo," poznamenala Brindzáková.

Lvy konžské chovají v brněnské zoologické zahradě od léta 2017. Tehdy do Brna dorazil lev Lolek z Polska a lvice Kivu ze zoo v Ústí nad Labem, zcela původně ovšem lvice pochází z Portugalska. Jejích příjezd znamenal obnovení chovu lvů v Brně po čtrnáctileté pauze. Předtím byla brněnská zahrada známá chovem lvů berberských. V zoo tento druh chovali od roku 1953 nepřetržitě až do roku 2003, kdy ovšem chov skončil kvůli nevyhovujícím podmínkám.

S vybudováním nové expozice u Africké vesnice se lvi vrátili do Brna, a chov lvů konžských začal velkým úspěchem. Již v poslední prosincové dny roku 2017 se Lolkovi a Kivu narodila dvojčata Anoona a Akashinga.