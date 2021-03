Sedmého března před osmdesáti lety prasklo před domem s číslem popisným 14 vodovodní potrubí. Trojice domů byla tehdy již zchátralá a nevyužívaná. A unikající voda rychle poškodila prostřední dům natolik, že po pár hodinách se jeho průčelí zřítilo.

Po okolí se rozprskávalo sklo z oken, v omítce se objevily trhliny. Průčelí spadlo v podvečer. Ještě v březnu pak čekala i okolní domy demolice.

„Proluka po oněch třech domech byla oplocena dřevěným deskovým plotem a zůstala tak po zbytek druhé světové války prázdná," uvedla na Internetové encyklopedií dějin Brna historička Milena Flodrová.

Koncem čtyřicátých let pak začala růst na náměstí nová budova, kterou Brňané v mírně pozměněné podobě najdou na Zelňáku dodnes. Budova městské tržnice, dříve známá jako Dům potravin. Poprvé do něj nakupující vstoupili v roce 1951.

„Dům potravin byl postaven v letech 1948 až 1950 podle projektu architektů Viléma Zavřela, Emila Hrušky a Ivana Ráže," připomněla Flodrová.

O dokončení městské tržnice psala i Rovnost. „Ze Zelného trhu zmizí stánky, a prodej zboží, které se zde mnoho desítek let prodávalo, bude soustředěn v moderně vybavených prostorách městské tržnice," stálo tehdy v novinách.

Historické pohledy na tržnici v Brně

Tržnici Brňané využívali až do devadesátých let minulého století, tehdy ale již budova byla v tak havarijním stavu, že ji uzavřeli. Po dlouholeté rekonstrukci se do ní Brňané vrátili nakupovat v roce 2017.

Na starou podobu vzpomíná i Adéla Hladká. "Vypadalo to hrozně, jsem ráda, že ji rekonstruovali. I když mi přišlo, že tam po rekonstrukci moc lidí nakupovat nechodilo," řekla.