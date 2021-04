Na záchranu mušovského kostela chybí peníze. Příspěvky od dárců zatím nestačí

Před desítkami let kolem kostela svatého Linharta stála obec Mušov, nyní je poslední památkou na vesnici zatopenou Novými Mlýny a chátrá. Už skoro šest let trvá sbírka na jeho záchranu, ale plánovaná oprava se oddaluje. „Bohužel zatím nemáme nashromážděné peníze ani na vypracování projektu,“ řekl iniciátor záchrany a zastupitel Pasohlávek Tomáš Ingr. Do katastru obce na Brněnsku kostel patří.

Mušovský kostel na ostrově uprostřed střední novomlýnské nádrže. Zdroj: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava | Foto: Deník/Oldřich Haluza

Ke konci března bylo na transparentním účtu 275 tisíc korun. Ingr odhaduje náklady na obnovu mezi dvaceti a třiceti miliony korun. Přesnější částku určí projekt. „Ani v koronavirové době není lidem osud kostela lhostejný. Jeden dárce poslal dvakrát dvacet tisíc,“ zmínil Ingr. Mrazy opět udeřily: Zatím to není kalamita jako loni, říká sadař z Břeclavska Přečíst článek › Iniciativu záchrany kostela vítá například Markéta Polachová z Velkých Bílovic na Břeclavsku. „Určitě jsem pro renovaci a udržení této památky. Kostel patří do pálavské scenérie, je to vzpomínka na dobu minulou,“ podotkla žena. Zvláštní hodnotu má kostel především pro bývalé obyvatele Mušova. „Každý má někde svoje kořeny, místo, kam se může vrátit. To my Mušované bohužel nemáme. Kostel na ostrově je pro nás poslední připomínka místa, kde jsme vyrostli,“ popsala před časem pamětnice Zdeňka Zemánková. Nová Riviéra: opravu koupaliště v Mikulově završí novým sociálním zařízením Přečíst článek › Stavba je nyní zajištěná proti dešti a vniknutí nepovolaných lidí. Zda bude kostel v budoucnu přístupný turistům, zatím není jasné. Iniciátoři záchrany stavby naráží na ochranu ptactva na střední novomlýnské nádrži, kde není povolený vstup po celý rok.

