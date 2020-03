V pondělí odmítl Buštík nedávné obvinění vedení Brna, že v jednání s turistkami v nemocnici pochybili. Ohradil se proti sdělení, že cizinky poslal personál taxíkem na infekční oddělení Fakultní nemocnice v Bohunicích. „Zpráva, kterou předal médiím pan náměstek Hladík, že nemocnice nedodržela postupy, k nimž se zavázala, navíc odeslala cizinky někam taxíkem, vychází z neúplných informací nebo se jedná o zprávu účelově zavádějící. O celém incidentu si podrobnosti vyžádala pouze primátorka Markéta Vaňková,“ podotkl Buštík.

Personál nemocnice podle něj postupoval dle pokynů, chránil sebe a nabídl pacientkám pomoc.

Původní informaci sdělil médiím náměstek primátorky Petr Hladík. „Čerpal jsem informace od pane ředitele, který je předával v úterý zasedajícímu krizovému štábu. Jediné, co z vím, je to, že ty dámy do médií říkaly, že v Brně v nemocnici byly,“ uvedl Hladík.

Vypsané výběrové řízení na nového ředitele nemocnice nevnímá Buštík jako důsledek chybného přístupu k potenciálně nakaženým turistkám nebo špatného řízení nemocnice. Zatím se nerozhodl, zda se opět přihlásí.

Tři cizinky přišly poslední únorovou sobotu ve tři hodiny ráno do Úrazové nemocnice v Brně, kde žádaly informace o možnostech vyšetření na nákazu koronavirem. Ambulantní sestra neuměla anglicky, přivolala proto lékařku. „Požádala ženy, aby počkaly v čekárně. Se sestrou odešly pro ochranné pomůcky a když se vrátily, v čekárně nikdo nebyl,“ popsal situaci ze svého pohledu ředitel nemocnice Petr Buštík.

Protože cizinky vyšetřeny nebyly a neprokázaly se žádným dokladem, nelze jejich totožnost potvrdit. „V databázích pacientů jsme nenašli identifikační údaje totožné s těmi patřící osobě, která byla hospitalizovaná na v Praze. V Úrazové nemocnici v Brně taková osoba ošetřena nebyla,“ potvrdila ředitelka jihomoravského protiepidemického odboru Renata Ciupek.

Z nedorozumění kvůli jazykové bariéře se v Úrazové nemocnici podle Buštíka poučili. „Připravili jsme pro sestry leták se základními frázemi v angličtině,“ popsal ředitel preventivní opatření.

JANA TOMALOVÁ