V rozhovoru si dále přečtete: - Co chce Robert Šlachta v Pohořelicích změnit? - Postupoval by v kampani jinak? - Jak hodnotí výsledky Přísahy napříč republikou? - Jak se dívá na současné protivládní demonstrace v Praze?

Ve vedení jsou stejní lidi, kteří tam jsou už několik desítek let, několik volebních období. Možná se přehodí značka hnutí nebo strany, ale je to pořád o těch stejných osobách. Divil bych se, kdyby tam přišel někdo nový. Je ale pravda, že při počítání výsledků velice trnuli. Původně počítali s tím, že náš výsledek budou čtyři mandáty. Byli v sobotu velice překvapení.

Je to realita dnešních dnů. Když jsem se rozhodl, že vstoupím do komunální politiky, bylo už úplně jasné, že stávající hnutí a strany byly domluvené na další spolupráci. My jsme jim do toho vstoupili trošku neplánovaně. Starosta Novák dokonce dopředu v tisku uváděl, že nemám koaliční potenciál a pro úspěch bych musel získat jedenáct mandátů. Věděl jsem tedy, že bude těžké někoho zlomit, aby šel se mnou do koalice.

Co říkáte na to, že jste jako vítěz voleb skončil v opozici?

S tím jsem šel do toho hned od začátku. I v jednáních, které jsme hned nabídli dvěma stranám s jedním mandátem, STANu a Moravanům, aby se s námi podíleli na vládě. Všechno bylo vedené tak, že já bych byl starostou.

Oslovené strany vás přímo odmítly, nebo byly ochotné s vámi jednat?

Starostové si nabídku vyslechli po telefonu, nechtěli se hned sejít. Později jsem se dozvěděl, že v té době už seděli s ostatními stranami, takže reálně tam žádný prostor k vyjednávání nebyl. Moravané se s námi v pondělí sešli, ale to už pak vyšlo na povrch podepsané memorandum o koalici, kterou i oni sami podepsali.

Plánujete pokračovat i v dalším volebním období a kandidovat i příště?

To je strašně daleko. Teď je před námi silný mandát, který jsme získali. Budeme mít na radnici devět zastupitelů. V úterý jsme jednali se všemi našimi zastupiteli a teď se především připravujeme na postavení v opozici.

Chcete být hlasitá opozice na zastupitelstvech, budete slyšet?

My jsme se už v programu naprosto zásadně lišili v otázce rozvoje města. Myslím si, že tam jsme se stávajícím vedením naráželi nejvíce. Chtějí velký a překotný rozvoj Pohořelic, ten ale nekopíruje sociální a zdravotní zabezpečení města. V tom chceme jít opačnou cestou a toho bychom se velmi chtěli držet.

Šlachta: Přemýšlím i o kandidatuře na prezidenta. A děkuji Pohořelicím

Už dříve jste zmiňoval, že Pohořeličtí chtějí změnu, v čem myslíte, že by měla nastat?

Mezi občany je pachuť toho, že se některé rodiny a někteří občané mnohem snadněji dostávají k městským pozemkům. V tom chceme sehrát svoji roli. Myslím si, že místní úřad není moc průhledný a to by se mělo změnit. Transparentnost a fungování úřadu byl také jeden z hlavních bodů našeho programu. Sami obyvatelé to vnímají jako velký problém.

Jaké si z prvních komunálních voleb odnesete zkušenosti ohledně koaličního vyjednávání nebo kampaně?

Například Moravané řekli, že by se mnou nemohli spolupracovat, protože jsem hrozně tvrdý a přímý při jednáních. Já si ale myslím, že v politice by měla být vidět spíše práce než plácání se po zádech. V tomto má Přísaha problém s koaličním potenciálem. Nechci se ale měnit a zaprodávat. Když už bychom do vedení sedli, tak bychom změny chtěli dělat razantní. Musíme hledat strany a hnutí, které by chtěly něco podobného. Jde ale vidět, že lidé jsou čím dál více naštvanější a ukazuje se to i na demonstracích, které teď probíhaly.

Vy se s těmi demonstracemi a s tím, co na nich zaznívá, ztotožňujete?

Já se ztotožňuji s tím, že lidé vyslovují svůj nesouhlas. Jsem dlouhodobý kritik vlády. Neztotožňuji se ale s těmi řečníky a s těmi body, které zrovna při těchto demonstracích padají. Například takzvané ředění národa mě naprosto uráží a je šílené, co někdo vůbec dokáže vypustit z pusy.

Postupoval byste v kampani teď jinak?

Vůbec. Naše kampaň byla naprosto střízlivá. Někdo tvrdil, že byla agresivní a rozdělovala, já si to ale nemyslím. V Pohořelicích nikdy předtím žádná kampaň proti stávajícímu vedení nebyla. Poprvé se v obci potkali s tím, že je někdo proti nim. Jde to cítit i mezi občany, mají problém se vyjadřovat, zdráhají se. Já jsem jen řekl, co lidi v obci štve. Na vedení pak je, aby to změnili. Naše kampaň ale nebyla vedená proti nikomu v osobní rovině, to naopak dělala naše konkurence.

Jak hodnotíte výsledky Přísahy jinde v Česku?

Kandidovali jsme pod svou vlastní značkou ve čtyřiašedesáti obcích a městech. Obsadili jsme zastupitelstva v sedmadvaceti z nich. Ve velkých statutárních městech jsme se nechytli, ale s tím já jsem upřímně ani nepočítal. Šli jsme do kampaně s mizivými finančními prostředky. Je to pro mě padesát na padesát. Na jedné straně máme nové lidi v zastupitelstvech, na druhé neúspěch ve velkých městech. Věřím ale, že všechno má svůj čas.

Šlachta se stal oficiálně předsedou hnutí Přísaha. Program představí v týdnu

Porovnáváte úspěšnost s parlamentními volbami?

Je to úplně jiné. Prošel jsem jen dvěma volbama, ale musím říct, že ty komunální byly hodně rozdílné. Byli tam jiní lidi, jiný program pro každou obec. Málokdo taky chce do komunální politiky vůbec vstoupit a já se jim ani nedivím. Když se podívám, jakou jsem měl sílu v Pohořelicích a stejně pořádně nic nezměním, protože jsou tady už zavedená hnutí.

Nelitujete vstupu do politiky?

Ne, vůbec. Já nejsem ten typ, který by seděl u piva a žvatlal. Když mám možnost něco udělat, tak ji přijmu a my jsme tu možnost měli. Pořád si myslím, že jsem udělal dobře. K nikomu jsme se nepřilepili, nešli jsme do vlekého hnutí s velkýma penězma. Bude jen na občanech, jestli po nás bude poptávka.

Jaké máte ohlasy do ostatních komunálních kandidátů? Na sociálních sítích se někdo ozval s výtkou, že jste Přísahu v ostatních městech příliš nepodpořil a zaměřil jste se vyloženě na Pohořelice, jak se k tomu stavíte vy?

To byl jen jeden člověk, který z Přísahy už odešel. Byl s ním dlouhodobý problém. Já jsem kampaň v ostatních městech rozjel ve druhé polovině srpna a byl jsem v každém městě, ve kterém kandidujeme a nějakým způsobem jsem je podpořil. Komunální politika by ale měla být zejména o těch kandidátech, kteři jsou v daném městě a v dané obci. Podpořím je, ale musí to být o nich. I kdybych se rozkrájel, tak bych toho víc neudělal, najezdil jsem jedenáct tisíc kilometrů, jezdil jsem sám s fotografkou a spával jsem na ubytovnách.

Jste už smířený s pozicí v opozici?

Musím se smířit, nic jiného mi nezbyde. Jsem strašně rád, že se občané vyjadřují na sociálních sítích k aktuální situaci a jde vidět, že je mezi nimi napětí. My jim teď vysvětlujeme a říkáme jim co se stalo a jak se to stalo. Rovnou lidem říkáme, ať píší stranám a hnutím, kteří se proti nám spojili v koalici, a sdělují jim svůj názor. Bohužel je to tak, že i hnutí s jedním mandátem a dvě stě padesáti hlasy rozhoduje o tom, kdo bude ve vedení radnice.

JAK DOPADLY VOLBY V POHOŘELICÍCH SE DOZVÍTE ZDE

Kdo je Robert Šlachta:



Narodil se v roce 1971, vyrůstal v Pohořelicích. Vystudoval střední zemědělskou školu a později také bakalářský a magisterský program sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.



Dříve pracoval jako policista a celník, několik let působil jako ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu nebo náměstek generálního ředitele Celní správy pro oblast pátrání.



V Pohořelicích letos poprvé kandidoval v komunálních volbách.



Získal devět mandátů z jednadvaceti, ostatní kandidující strany ale utvořily koalici bez něj.