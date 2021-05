Tisíce žáků základních škol v uplynulém týdnu podstoupilo přijímací řízení na střední školy. Ne všechny děti se ale mohly hlásit na tu vysněnou. Ačkoliv se bezbariérovost škol v posledních letech zlepšuje, pořád není samozřejmostí.

Žáci ze Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně si ve středu ve své škole zasoutěžili organizovaně. | Foto: DENÍK/Attila Racek

U některých praktických oborů nelze studium na vozíčku skloubit vůbec. „Záleží na oboru. Třeba pro kadeřníky nebo kosmetičky by to na naší škole fungovat mohlo, protože jsou v suterénu a ten je bezbariérový. Pro náročné obory jako truhlář či automechanik by hendikepovaní žáci nedostali ani doporučení od lékaře, aby obor mohli studovat,“ vysvětlil ředitel znojemského odborného učiliště a střední odborné školy Libor Hanzal.