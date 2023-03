Dnes na jejím místě stojí kruhový objezd. Ten pomohl vyšší propustnosti dopravy. V místě se totiž tvořily kolony a řidiči byli často pod tlakem. „Kvůli silnému provozu byl problém napojit se ze silnic třetí třídy na silnici II/425, to znamená z jedné strany od Rajhradic a z druhé strany od Tesca na hlavní průtah. Řidiči z vedlejších silnic při napojení na hlavní museli dát přednost v jízdě a někteří tak čekali velmi dlouho. Problém měl zejména ten, kdo odbočoval od Rajhradic ve směru na Židlochovice. Vznikaly tam velké kolony a z toho i nervozita řidičů, která končila nehodami,“ popsal situaci před kruhovým objezdem starosta Rajhradu František Ondráček.

Nedání přednosti v jízdě, ať už proti příkazu dopravní značky Dej přednost, nebo při odbočování vlevo, je podle Jana Chalase ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem projektu, na základě analýzy nejnebezpečnějších křižovatek z posledních dvou let nejčastější příčinou nehod. Stres v nepozornosti řidičů a nerespektování pravidel silničního provozu potom může hrát zejména na frekventovaných městských křižovatkách velkou roli.

Podle Ondráčka se plynulost dopravy díky kruhovému objezdu v místě výrazně zlepšila a potvrzují to i místní. O jeho nezbytnosti je přesvědčená například Tereza Vévodová. A stejného názoru je i Radek Pečínka. „Kruhový objezd významně pomohl plynulosti provozu. Křižovatka je nyní mnohem průjezdnější,“ uvedl muž. Také Petra Klímovičová je přesvědčená, že lidově zvaný kruháč zdejší dopravní situaci prospěl. „Teď je to rozhodně lepší. Když tu byla klasická křižovatka, pořád to tady stálo,“ nechala se slyšet kolemjdoucí žena.

Kruhový objezd v Rajhradu postavila Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje loni a kolaudace se dočkal na konci roku. Ještě o rok dříve mu potom předcházelo budování malé okružní křižovatky u vjezdu do obce. Situace tam přitom podle jihomoravského koordinátora BESIPu Pavla Čížka byla obdobná jako v centru a dopravní zácpy vedly k psychicky vypjatým situacím.

„Situace před začátkem Rajhradu byla poměrně komplikovaná. Byla tady křižovatka ve tvaru té a tvořily se tu velké kolony. Vysoká kapacita byla daná tím, že je tady připojovací část silnice souběžně s dálnicí, kterou využívají hlavně řidiči bez dálničních známek. Kolony tak byly skutečně velké, což způsobovalo stres řidičů a v konečném důsledku i kolizní situace,“ vysvětlil Čížek s tím, že kruhový objezd situaci pomohl efektivně vyřešit. Průjezd křižovatkou se totiž pomocí něj zrovnoměrnil.

Stejného názoru je i Pavel Pečínka. Kruhový objezd pomohl i v tomto místě plynulosti provozu při napojení na hlavní průtah ze silnice třetí třídy. Některým řidičům však podle něj trvalo, než si na nová pravidla zvykli. „Docházelo tam k nehodám, protože řidiči projíždějící rovně zejména na začátku zapomínali, že nově musí dát přednost také oni. Původně hlavní silnice totiž přes kruhový objezd vede téměř rovně a ti, co byli dlouho zvyklí mít přednost, mohli být najednou zmatení,“ konstatoval Pečínka.

Jeden problém však podle místních ani kruhové objezdy neodstranily. Zejména ten první jej podle jejich slov naopak zhoršil. Obyvatelé si totiž stěžují na častý průjezd kamionů, které mají potíže se vytočit. „Je to snad nejmenší kruhový objezd, co znám. Ve chvíli, kdy tam přijede dlouhý kamion, nastává téměř neřešitelná situace. Zejména pak řidiči takových vozidel, kteří jen špatně sjeli z dálnice a chtějí se pouze otočit. Ti pak jezdí středem a celý objezd tak ztrácí na významu,“ poznamenal Jan Doležal. Kuriózní situace podle něj nastala hned dva dny po jeho výstavbě.

Postavit kruhový objezd o větším průměru však podle starosty Františka Ondráčka zatím není možné. Brání mu stavební uzávěra. Malá okružní křižovatka při vjezdu do obce je tak ve skutečnosti pouze provizorní. „Podle Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje má v těchto místech vzniknout mimoúrovňová křižovatka, trasa vysokorychlostní trati a další stavby. Do té doby tam platí stavební uzávěra a v ochranném pásmu silnice neprojde žádná silniční stavba. Pokud je k tomu potřeba stavební povolení, nevymění se ani obrubník. Tato okružní křižovatka stavební povolení nevyžadovala a povolila se v rámci stanovení dopravního značení,“ vysvětlil Ondráček s tím, že jakmile to bude možné, je v místech v plánu velký kruhový objezd vybudovat.