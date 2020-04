Kvůli pandemii nového koronaviru jihomoravské nemocnice v posledních týdnech stoply většinu neakutních zákroků. Pacienti se tak museli obejít například bez operací očí, kyčlí či výměny kloubů. Nyní se zařízení postupně k plánovaným zákrokům vracejí.

Živý přenos operace kyčelního kloubu. | Video: Deník / Lenka Prokšová

Bolesti kolena nepustily Petra Lysoňka z Blanska na palubovku. Rok byl bez oblíbeného basketbalu a odhodlal se k chirurgickému zákroku. Na artroskopii měl jít v březnu do Úrazové nemocnice v Brně. Operaci však lékaři kvůli epidemii koronaviru odložili. „Nový termín zatím neznám. Do nemocnice jsem ještě nevolal. Není to akutní. Chodit můžu, ale naplno sportovat ne,“ popisuje třicetiletý muž.