Přepravy souvisejí s plánovanými opravami vlaků v opravnách ÖBB ve Vídni. Každý ze sedmičky railjetů Českých drah má už najeto okolo 2,4 milionu kilometrů, proto je čeká plánovaná velká údržba.

„Má preventivní charakter, jako když jedete s vlastním autem do servisu po výrobcem stanoveném počtu kilometrů, a provádí se při ní předem plánované prohlídky, opravy a výměna stanovených komponentů,“ vysvětlil náměstek generálního ředitele Českých drah pro provoz Michal Kraus.

V pátek pojedou na večerním vlaku rj 372, který vyrazí z Břeclavi do Prahy po osmé hodině, dvě jednotky railjet. „V čele bude souprava určená pro cestující, následuje lokomotiva a za ní druhá uzavřená jednotka, která se vrací z vídeňských dílen," uvedla mluvčí dopravce Gabriela Novotná.

V sobotu odpoledne pak pojede podobný vlak, jenž vyrazí z Prahy do Břeclavi asi ve tři čtvrtě na pět. Jednotka do dílen ve Vídni bude přepravena na vlaku rj 373, tentokrát však bude včele lokomotiva Taurus, následuje jednotka railjet pro cestující a za ní druhá uzamčená jednotka směřující do dílen. „V obou případech bude mít celá souprava délku přibližně 390 metrů a hmotnost přes devět set tun," vyčíslila Novotná.