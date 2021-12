Chovatelka ze Starého Poddvorova na Hodonínsku o opice v zoo pečuje už patnáct let. Z vítězství je nadšená. „Před chvílí mi volal pořadatel soutěže a oznámil mi, že do Ugandy pojedeme na konci dubna. Tak abych si stihla zařídit potřebné dokumenty na cestu a očkování proti žluté zimnici, žloutence a vzteklině. Než se mi ozval, tak jsem se bála, že to neklapne, že nebudu mít dostatek hlasů,“ sděluje své první dojmy chovatelka.

Je vděčná, že ji v soutěži podporovali kolegové, rodina i mnozí obyvatelé z regionu. Vstupem do soutěže byla fotografie s výrobkem od pořádající společnosti uveřejněná na sociální síti. Vítězka získala více než deset tisíc hlasů. „Mám tlačítkový telefon, takže jsem byla ráda, že to kamarádi šířili mezi lidmi na facebooku. Dostalo se to i do okolních vesnic, ale tolik hlasů jsem opravdu nečekala,“ svěřuje se.

Při povídání s redaktorkou Deníku Rovnost nezastírá, že měla velkou motivaci. „Nevzdala jsem to, protože jsem věděla, že ta soutěž není výmysl a opravdu můžu vidět horské gorily ve volné přírodě. Před dvěma lety to totiž vyhrál kolega Lukáš Baránek,“ sděluje.

Děti budou opicím balit dárky

Letošní Štědrý den stráví milovnice opic v zoo. Organizuje tam přírodovědný kroužek pro děti, které opicím zabalí dárky. Poté povede komentované krmení. „Primáty rozbalování dárků hrozně baví. Do krabic jim zabalíme oříšky, datle, fíky, meruňky a švestky. Na Štědrý den jim to rozmístíme po ubikacích,“ vysvětluje.

Opice pak musí dárky posbírat a rozbalit. „Děti z toho mají radost také, protože sledují, zda si vzali krabičku s jejím jménem. Je to náhodné,“ usmívá se Bílková. Radost zvířatům dělají i neprodané vánoční stromky, které ve výběhu ráda okusují.

V zoo se tradičně setká s celou její rodinou. Štědrovečerní večeři stráví s manželem, dvěma dětmi a tetou ve Starém Poddvorově. „Po práci přijde řada na rodinu. Připravím jim kapra s bramborovým salátem a rozdáme si dárky. Upekla jsem i nějaké cukroví. Nejraději mám marokánky, kávová zrna a vanilkové rohlíčky,“ říká chovatelka.

Sympatie v hodonínské zoo chová k devětačtyřicetileté šimpanzici Zuzce. „Je to stará dáma, se kterou mám blízký vztah. Největší potěšení pro mě ale je, když se nám narodí zdravá opičí mláďata. Naposledy to byli malí lemuři a giboni,“ připomíná.

Primáti jsou podle chovatelky velmi chytří, ale i nebezpeční. Člověk se před zvířaty musí mít na pozoru. „Nemají rádi cizí lidi, takže když přijde nový brigádník, primáti ho občas polijí vodou nebo po něm hodí větve. Já jsem za celou dobu měla jen pár škrábanců, jinak nic,“ svěřuje se.

Milovnice opic také ráda peče dorty a stará se o domácí vinohrad. „V zoo jsem v podstatě 365 dní v roce, takže moc volného času nemám, ale na dorty si chvilku najdu vždycky. Při výrobě používám marcipán, ze kterého vymodeluji figurky. Kamarádům rybářům vytvořím rybičky, myslivcům zase divoké prase a tak,“ směje se.