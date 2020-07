Právě tam v pondělí před polednem podepsali memorandum pro společnou přípravu lávky starosta Rohatce Jarmil Adamec, předseda svazku Obce pro Baťův kanál Ladislav Ambrozek a primátorka Skalice, současně slovenská poslankyně Anna Mierna. „Pokud novinka prospěje bezpečnosti, tak bude lávka určitě fajn. Navíc může prospět cestovnímu ruchu,“ řekl právě přístavem projíždějící cyklista Peter Gorta ze sousedního Vrádiště.

Otcem myšlenky lávky pro pěší a cyklisty u ústí říčky Radějovky do řeky Moravy je rohatecký starosta. Ten začal spřádat první plány už před pěti lety. „Tehdy se mnou řešilo republikové Ředitelství vodních cest pozemky pro výstavbu plavební komory. Zamyslel jsem se nad tím, kam pojedou cyklisté, když komora vznikne. Přitom už tehdy jich jezdilo poměrně hodně a stále musejí přejíždět na silnici I/55, která je extrémně frekventovaná,“ svěřil se starosta.

Jenže rozpočet na úpravu koryta Radějovky a nové plavení komory s penězi na přemostění hraniční řeky nepočítají. Přitom cyklostezka by skončila přímo na břehu Moravy. „Cyklisté by tak dál museli dvakrát překonat silnici I/55, a to i rodiny s malými dětmi. Navíc tady vede evropská trasa EuroVelo4, která je cyklisticky významná, takže je na místě, aby byla bezpečná,“ pokračoval Adamec.

Navíc cyklisté, když nyní přijedou do skalického přístaviště a pokračují dál po levém břehu Moravy, tak míjejí několik přístavišť Baťova kanálu. Právě tomu chce svazek Obce pro Baťův kanál zabránit plánovanou lávkou. „Nyní jsme ve stádiu, kdy máme za vlastní peníze zpracovanou studii. Teď jsme požádali kraj o dotační příspěvek na další stupeň projektové dokumentace, a kraj poměrně významnou částku přislíbil,“ přiblížil starosta Rohatce, který je také členem svazu obcí.

Spojnice břehů za padesát milionů

Po dokončení projektové dokumentace chtějí, aby od obcí záměr převzaly sousední kraje, tedy Jihomoravský a Trnavský. Ty by pak společně požádaly o evropskou dotaci na přeshraniční spolupráci. „A co je v tomto ohledu krásnějšího, než udělat spojnici mezi českých a slovenským břehem,“ zeptal Adamec.

Přemostění má vyjít na zhruba padesát milionů korun, tedy zhruba polovinu toho, co stála lávka níže po proudu Moravy. Ta spojuje necelý rok archeopark, Slovanské hradiště u Mikulčic s unikátním velkomoravským kostelíkem svaté Markéty Antiochijské u Kopčan.

Plánovanou novou lávku podpořila také primátorka Skalice Anna Mierná. „Velmi se těšíme z toho, že máme spřízněnou stranu, jihomoravskou a tedy i Českou republiku. Asi před měsícem jsme měli na návštěvě ministra dopravy, který deklaroval, že mu velmi záleží na tom, aby se rozvíjel cestovní ruch a abychom pro turisty z České i Slovenské republiky vytvořili podmínky. A pro jejich rozvoj tak máme podporu jak ministerstva dopravy, tak Trnavského samosprávného kraje,“ řekla Mierná.

Jak doplnil předseda Obcí pro Baťův kanál a místostarosta Hodonína Ladislav Ambrozek, svazek obcí nyní pracuje na tom, aby se zvelebila cyklotrasa od sudoměřického Výklopníku po skalický přístav. „Další pokračování k řece Moravě bude budováno v rámci nové plavební komory a propojení řeky s Baťovým kanálem,“ přiblížil Ambrozek.